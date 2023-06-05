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Стали известны подробности крушения самолета, летавшего над Вашингтоном - РИА Новости, 05.06.2023
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09:25 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/samolet-1876162151.html
Стали известны подробности крушения самолета, летавшего над Вашингтоном
Стали известны подробности крушения самолета, летавшего над Вашингтоном - РИА Новости, 05.06.2023
Стали известны подробности крушения самолета, летавшего над Вашингтоном
Упавший в США бизнес-джет принадлежал зарегистрированной во Флориде компании Encore Motors of Melbourne, глава компании флоридский бизнесмен Джон Румпель... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:25
2023-06-05T09:25
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Упавший в США бизнес-джет принадлежал зарегистрированной во Флориде компании Encore Motors of Melbourne, глава компании флоридский бизнесмен Джон Румпель заявил, что на борту находились его дочь, двухлетняя внучка и няня, пишет газета New York Times. Кроме того, издание Daily Beast отмечает, что руководители компании Джон Румпель и его супруга Барбара последние годы передавали средства в виде пожертвований кандидатам от Республиканской партии, в том числе сотни тысяч долларов бывшему президенту США Дональду Трампу. Отмечается, что Барабара Румпель также имеет прямые связи с офисом Трампа. "Не думаю, что они уже нашли обломки. Он за минуту потерял высоту 20 тысяч футов (шесть тысяч метров - ред.), никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости", - сказал газете Румпель. Предполагается, что пилот джета мог потерять сознание. Ранее федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после сообщений о "взрыве" в Вашингтоне сообщило РИА Новости, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел крушение в малонаселенном районе юго-восточной части штата Вирджиния. Позднее ведомство уточняло, что падение бизнес-джета произошло около 15.30 по местному времени (22.30 мск) в районе населенного пункта Монтебелло. Североамериканское командование ПВО (NORAD) в свою очередь подтверждало, что истребитель ВВС США F-16 в воскресенье поднимался в небо для перехвата над Вашингтоном Cessna Citation, тем самым спровоцировав звуковой удар в районе американской столицы. ABC News со ссылкой на заявление полиции сообщал, что спасатели не обнаружили выживших в результате крушения самолета Cessna Citation. Всего на борту самолета, согласно сообщению, находилось четыре человека.
https://ria.ru/20230529/posadka-1874735546.html
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в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
Стали известны подробности крушения самолета, летавшего над Вашингтоном

Упавший в США самолет принадлежал компании из Флориды, на борту были родственники ее главы

© AP Photo / Geneva HeffernanПолицейский автомобиль в США
Полицейский автомобиль в США - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Упавший в США бизнес-джет принадлежал зарегистрированной во Флориде компании Encore Motors of Melbourne, глава компании флоридский бизнесмен Джон Румпель заявил, что на борту находились его дочь, двухлетняя внучка и няня, пишет газета New York Times.
Кроме того, издание Daily Beast отмечает, что руководители компании Джон Румпель и его супруга Барбара последние годы передавали средства в виде пожертвований кандидатам от Республиканской партии, в том числе сотни тысяч долларов бывшему президенту США Дональду Трампу. Отмечается, что Барабара Румпель также имеет прямые связи с офисом Трампа.
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"Не думаю, что они уже нашли обломки. Он за минуту потерял высоту 20 тысяч футов (шесть тысяч метров - ред.), никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости", - сказал газете Румпель.
Предполагается, что пилот джета мог потерять сознание.
Ранее федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после сообщений о "взрыве" в Вашингтоне сообщило РИА Новости, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел крушение в малонаселенном районе юго-восточной части штата Вирджиния. Позднее ведомство уточняло, что падение бизнес-джета произошло около 15.30 по местному времени (22.30 мск) в районе населенного пункта Монтебелло. Североамериканское командование ПВО (NORAD) в свою очередь подтверждало, что истребитель ВВС США F-16 в воскресенье поднимался в небо для перехвата над Вашингтоном Cessna Citation, тем самым спровоцировав звуковой удар в районе американской столицы. ABC News со ссылкой на заявление полиции сообщал, что спасатели не обнаружили выживших в результате крушения самолета Cessna Citation. Всего на борту самолета, согласно сообщению, находилось четыре человека.
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