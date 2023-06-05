https://ria.ru/20230605/samolet-1876149637.html
В результате крушения самолета в Вирджинии никто не выжил
В результате крушения самолета в Вирджинии никто не выжил - РИА Новости, 05.06.2023
В результате крушения самолета в Вирджинии никто не выжил
Спасатели не обнаружили выживших в результате крушения самолета Cessna Citation, который вошел в воздушное пространство Вашингтона, не отвечая на сообщения... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:38
2023-06-05T07:38
2023-06-05T07:46
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Спасатели не обнаружили выживших в результате крушения самолета Cessna Citation, который вошел в воздушное пространство Вашингтона, не отвечая на сообщения диспетчеров, и разбился штате Вирджиния в США, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление полиции штата."Выживших обнаружено не было", - приводит телеканал заявление полиции.Всего на борту самолета, согласно сообщению, находилось четыре человека.Самолет, как утверждается, летел на автопилоте и не реагировал на попытки пилотов истребителей, отправленных на перехват воздушного судна, установить контакт. Они, в частности, использовали сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота Cessna Citation.Ранее федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после сообщений о "взрыве" в Вашингтоне сообщило РИА Новости, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел крушение в малонаселенном районе юго-восточной части штата Вирджиния. Позднее ведомство уточняло, что падение бизнес-джета произошло около 15.30 по местному времени (22.30 мск) в районе населенного пункта Монтебелло. Североамериканское командование ПВО (NORAD) в свою очередь подтверждало, что истребитель ВВС США F-16 в воскресенье поднимался в небо для перехвата над Вашингтоном Cessna Citation, тем самым спровоцировав звуковой удар в районе американской столицы.
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сша, вашингтон (штат), norad, в мире
США, Вашингтон (штат), NORAD, В мире
В результате крушения самолета в Вирджинии никто не выжил
ABC: спасатели не обнаружили выживших в результате крушения самолета Cessna Citation
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости
. Спасатели не обнаружили выживших в результате крушения самолета Cessna Citation, который вошел в воздушное пространство Вашингтона, не отвечая на сообщения диспетчеров, и разбился штате Вирджиния в США, сообщает
телеканал ABC News со ссылкой на заявление полиции штата.
«
"Выживших обнаружено не было", - приводит телеканал заявление полиции.
Всего на борту самолета, согласно сообщению, находилось четыре человека.
Самолет, как утверждается, летел на автопилоте и не реагировал на попытки пилотов истребителей, отправленных на перехват воздушного судна, установить контакт. Они, в частности, использовали сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота Cessna Citation.
Ранее федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после сообщений о "взрыве" в Вашингтоне сообщило РИА Новости, что бизнес-джет Cessna Citation потерпел крушение в малонаселенном районе юго-восточной части штата Вирджиния. Позднее ведомство уточняло, что падение бизнес-джета произошло около 15.30 по местному времени (22.30 мск) в районе населенного пункта Монтебелло. Североамериканское командование ПВО (NORAD) в свою очередь подтверждало, что истребитель ВВС США F-16 в воскресенье поднимался в небо для перехвата над Вашингтоном Cessna Citation, тем самым спровоцировав звуковой удар в районе американской столицы.
В NORAD прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном