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СМИ: в США подняли авиацию для перехвата летавшего над Вашингтоном самолета
СМИ: в США подняли авиацию для перехвата летавшего над Вашингтоном самолета - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ: в США подняли авиацию для перехвата летавшего над Вашингтоном самолета
Власти США в воскресенье подняли в небо истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который вторгся в воздушное пространство американской... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T00:20
2023-06-05T00:20
2023-06-05T07:23
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Власти США в воскресенье подняли в небо истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который вторгся в воздушное пространство американской столицы и впоследствии разбился в штате Вирджиния, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных должностных лиц. Взлет истребителей спровоцировал звуковой удар, который разнесся по американской столице и прилегающим районам, однако не послужил причиной крушения бизнес-джета. При этом самолет, как утверждается, летел на автопилоте, экипаж не реагировал на попытки установить с ним контакт.Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после многочисленных сообщений о "взрыве" в районе Вашингтона заявило РИА Новости, что Cessna Citation разбился в малонаселенном районе на юге Вирджинии. Впоследствии ведомство уточнило, что падение бизнес-джета произошло около 15.30 по местному времени (22.30 мск) в районе населенного пункта Монтебелло.Наряду с этим, власти окрестных городов сообщали, что громкий звук был спровоцирован "санкционированным полетом министерства обороны США". Власти до сих пор официально не прояснили связь между этими двумя событиями.
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сша, министерство обороны сша, в мире
США, Министерство обороны США, В мире
СМИ: в США подняли авиацию для перехвата летавшего над Вашингтоном самолета
Reuters: США подняли истребители для перехвата самолета, разбившегося позже в Вирджинии