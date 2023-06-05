https://ria.ru/20230605/samolet-1876134736.html

СМИ: в США подняли авиацию для перехвата летавшего над Вашингтоном самолета

СМИ: в США подняли авиацию для перехвата летавшего над Вашингтоном самолета - РИА Новости, 05.06.2023

СМИ: в США подняли авиацию для перехвата летавшего над Вашингтоном самолета

Власти США в воскресенье подняли в небо истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который вторгся в воздушное пространство американской... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T00:20

2023-06-05T00:20

2023-06-05T07:23

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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Власти США в воскресенье подняли в небо истребители для преследования бизнес-джета Cessna Citation, который вторгся в воздушное пространство американской столицы и впоследствии разбился в штате Вирджиния, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных должностных лиц. Взлет истребителей спровоцировал звуковой удар, который разнесся по американской столице и прилегающим районам, однако не послужил причиной крушения бизнес-джета. При этом самолет, как утверждается, летел на автопилоте, экипаж не реагировал на попытки установить с ним контакт.Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после многочисленных сообщений о "взрыве" в районе Вашингтона заявило РИА Новости, что Cessna Citation разбился в малонаселенном районе на юге Вирджинии. Впоследствии ведомство уточнило, что падение бизнес-джета произошло около 15.30 по местному времени (22.30 мск) в районе населенного пункта Монтебелло.Наряду с этим, власти окрестных городов сообщали, что громкий звук был спровоцирован "санкционированным полетом министерства обороны США". Власти до сих пор официально не прояснили связь между этими двумя событиями.

https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html

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