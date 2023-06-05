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В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа - РИА Новости, 05.06.2023
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10:32 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/rebenok-1876171810.html
В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа
В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа - РИА Новости, 05.06.2023
В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа
В Красноярске пятилетний ребенок выжил, упав из окна восьмого этажа - мать отлучилась по делам и оставила его одного, сообщает региональная полиция в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:32
2023-06-05T10:32
происшествия
красноярск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 5 июн – РИА Новости. В Красноярске пятилетний ребенок выжил, упав из окна восьмого этажа - мать отлучилась по делам и оставила его одного, сообщает региональная полиция в понедельник. "В Красноярске полицейские устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна восьмого этажа жилого дома в микрорайоне Солнечный. &lt;…&gt; С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу", - говорится в релизе. Насколько тяжелые травмы получил мальчик, пока данных нет. Предварительно установлено, что мать ребенка ушла из дома по делам, оставив сына одного. Ребенок вышел на балкон, забрался на стул и перевесился через окно. Семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
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происшествия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа

В Красноярске пятилетний ребенок остался жив, выпав из окна восьмого этажа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 5 июн – РИА Новости. В Красноярске пятилетний ребенок выжил, упав из окна восьмого этажа - мать отлучилась по делам и оставила его одного, сообщает региональная полиция в понедельник.
"В Красноярске полицейские устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна восьмого этажа жилого дома в микрорайоне Солнечный. <…> С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу", - говорится в релизе.
Насколько тяжелые травмы получил мальчик, пока данных нет.
Предварительно установлено, что мать ребенка ушла из дома по делам, оставив сына одного. Ребенок вышел на балкон, забрался на стул и перевесился через окно. Семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
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