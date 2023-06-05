https://ria.ru/20230605/rebenok-1876171810.html

В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа

В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа - РИА Новости, 05.06.2023

В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа

В Красноярске пятилетний ребенок выжил, упав из окна восьмого этажа - мать отлучилась по делам и оставила его одного, сообщает региональная полиция в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:32

2023-06-05T10:32

2023-06-05T10:32

происшествия

красноярск

красноярский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КРАСНОЯРСК, 5 июн – РИА Новости. В Красноярске пятилетний ребенок выжил, упав из окна восьмого этажа - мать отлучилась по делам и оставила его одного, сообщает региональная полиция в понедельник. "В Красноярске полицейские устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна восьмого этажа жилого дома в микрорайоне Солнечный. <…> С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу", - говорится в релизе. Насколько тяжелые травмы получил мальчик, пока данных нет. Предварительно установлено, что мать ребенка ушла из дома по делам, оставив сына одного. Ребенок вышел на балкон, забрался на стул и перевесился через окно. Семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230522/kemerovo-1873323699.html

красноярск

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)