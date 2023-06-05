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В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа
В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа - РИА Новости, 05.06.2023
В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа
В Красноярске пятилетний ребенок выжил, упав из окна восьмого этажа - мать отлучилась по делам и оставила его одного, сообщает региональная полиция в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:32
2023-06-05T10:32
2023-06-05T10:32
происшествия
красноярск
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 5 июн – РИА Новости. В Красноярске пятилетний ребенок выжил, упав из окна восьмого этажа - мать отлучилась по делам и оставила его одного, сообщает региональная полиция в понедельник. "В Красноярске полицейские устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна восьмого этажа жилого дома в микрорайоне Солнечный. <…> С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу", - говорится в релизе. Насколько тяжелые травмы получил мальчик, пока данных нет. Предварительно установлено, что мать ребенка ушла из дома по делам, оставив сына одного. Ребенок вышел на балкон, забрался на стул и перевесился через окно. Семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске ребенок выжил после падения с восьмого этажа
В Красноярске пятилетний ребенок остался жив, выпав из окна восьмого этажа
КРАСНОЯРСК, 5 июн – РИА Новости.
В Красноярске пятилетний ребенок выжил, упав из окна восьмого этажа - мать отлучилась по делам и оставила его одного, сообщает региональная полиция
в понедельник.
"В Красноярске полицейские устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна восьмого этажа жилого дома в микрорайоне Солнечный. <…> С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу", - говорится в релизе.
Насколько тяжелые травмы получил мальчик, пока данных нет.
Предварительно установлено, что мать ребенка ушла из дома по делам, оставив сына одного. Ребенок вышел на балкон, забрался на стул и перевесился через окно. Семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
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