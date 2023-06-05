https://ria.ru/20230605/radiostantsii-1876228028.html
Песков назвал "обращение" Путина в эфире на радио фейком
Песков назвал "обращение" Путина в эфире на радио фейком - РИА Новости, 05.06.2023
Песков назвал "обращение" Путина в эфире на радио фейком
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком сообщения о якобы имевшем место "обращении" Владимира Путина по радио к россиянам. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:54
2023-06-05T13:54
2023-06-05T15:59
россия
владимир путин
дмитрий песков
происшествия
белгородская область
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком сообщения о якобы имевшем место "обращении" Владимира Путина по радио к россиянам."Да, это был взлом действительно. Нам об этом известно. Сейчас срочно вещателей информируют соответствующие ведомства об этом", — отметил представитель Кремля.В настоящее время контроль над вещанием восстановлен, уточнил Песков.Сообщения о взломе нескольких радиочастот, где транслировалось "обращение" главы государства, появились в понедельник.Оперативный штаб Белгородской области, в свою очередь, назвал фейком и результатом взлома прозвучавшую по радио информацию о вторжении ВСУ в регион и введении военного положения. Власти уточнили, что в "обращении" также фигурировали Брянская и Курская области. Подчеркивается, что цель провокации — посеять панику среди мирного населения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, дмитрий песков, происшествия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Происшествия, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины
Песков назвал "обращение" Путина в эфире на радио фейком
Пресс-секретарь президента Песков назвал взломом радиообращение Путина о военном положении