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Песков назвал "обращение" Путина в эфире на радио фейком - РИА Новости, 05.06.2023
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13:54 05.06.2023 (обновлено: 15:59 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/radiostantsii-1876228028.html
Песков назвал "обращение" Путина в эфире на радио фейком
Песков назвал "обращение" Путина в эфире на радио фейком - РИА Новости, 05.06.2023
Песков назвал "обращение" Путина в эфире на радио фейком
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком сообщения о якобы имевшем место "обращении" Владимира Путина по радио к россиянам. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:54
2023-06-05T15:59
россия
владимир путин
дмитрий песков
происшествия
белгородская область
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком сообщения о якобы имевшем место "обращении" Владимира Путина по радио к россиянам.&quot;Да, это был взлом действительно. Нам об этом известно. Сейчас срочно вещателей информируют соответствующие ведомства об этом&quot;, — отметил представитель Кремля.В настоящее время контроль над вещанием восстановлен, уточнил Песков.Сообщения о взломе нескольких радиочастот, где транслировалось "обращение" главы государства, появились в понедельник.Оперативный штаб Белгородской области, в свою очередь, назвал фейком и результатом взлома прозвучавшую по радио информацию о вторжении ВСУ в регион и введении военного положения. Власти уточнили, что в "обращении" также фигурировали Брянская и Курская области. Подчеркивается, что цель провокации — посеять панику среди мирного населения.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, происшествия, белгородская область, курская область, вооруженные силы украины
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Происшествия, Белгородская область, Курская область, Вооруженные силы Украины
Песков назвал "обращение" Путина в эфире на радио фейком

Пресс-секретарь президента Песков назвал взломом радиообращение Путина о военном положении

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком сообщения о якобы имевшем место "обращении" Владимира Путина по радио к россиянам.
«

"Да, это был взлом действительно. Нам об этом известно. Сейчас срочно вещателей информируют соответствующие ведомства об этом", — отметил представитель Кремля.

В настоящее время контроль над вещанием восстановлен, уточнил Песков.
Сообщения о взломе нескольких радиочастот, где транслировалось "обращение" главы государства, появились в понедельник.
Оперативный штаб Белгородской области, в свою очередь, назвал фейком и результатом взлома прозвучавшую по радио информацию о вторжении ВСУ в регион и введении военного положения. Власти уточнили, что в "обращении" также фигурировали Брянская и Курская области. Подчеркивается, что цель провокации — посеять панику среди мирного населения.
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РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПроисшествияБелгородская областьКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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