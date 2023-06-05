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Россия хочет согласовать со странами СНГ обмен данными мониторинга радиации - РИА Новости, 05.06.2023
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19:22 05.06.2023 (обновлено: 19:41 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/radiatsiya-1876303711.html
Россия хочет согласовать со странами СНГ обмен данными мониторинга радиации
Россия хочет согласовать со странами СНГ обмен данными мониторинга радиации - РИА Новости, 05.06.2023
Россия хочет согласовать со странами СНГ обмен данными мониторинга радиации
Россия планирует подписать со странами СНГ соглашение о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, в том числе при угрозе или... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:22
2023-06-05T19:41
россия
снг
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия планирует подписать со странами СНГ соглашение о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, в том числе при угрозе или возникновении трансграничного переноса радиоактивных веществ на территориях государств Содружества, в том числе из третьих государств, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано в понедельник на официальном портале правовых актов. Кабмин РФ одобрил проект этого соглашения, представленный Минприроды РФ и согласованный с российским МИД. Как следует из распоряжения, соглашение намечено подписать на заседании Совета глав правительств стран СНГ. Целями соглашения названы организация взаимодействия уполномоченных (компетентных) органов по вопросам обмена данными мониторинга радиационной обстановки на территориях государств СНГ, предоставление и получение данных и информации о состоянии радиационной обстановки и ее изменении в странах Содружества, обмен данными мониторинга радиационной обстановки при угрозе или возникновении трансграничного переноса радиоактивных веществ на территориях государств СНГ, в том числе с территорий третьих государств.
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россия, снг, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), в мире
Россия, СНГ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), В мире
Россия хочет согласовать со странами СНГ обмен данными мониторинга радиации

Россия хочет согласовать со странами СНГ обмен данными мониторинга радиационной обстановки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участников СНГ
Флаги стран-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия планирует подписать со странами СНГ соглашение о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, в том числе при угрозе или возникновении трансграничного переноса радиоактивных веществ на территориях государств Содружества, в том числе из третьих государств, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано в понедельник на официальном портале правовых актов.
Кабмин РФ одобрил проект этого соглашения, представленный Минприроды РФ и согласованный с российским МИД. Как следует из распоряжения, соглашение намечено подписать на заседании Совета глав правительств стран СНГ.
Целями соглашения названы организация взаимодействия уполномоченных (компетентных) органов по вопросам обмена данными мониторинга радиационной обстановки на территориях государств СНГ, предоставление и получение данных и информации о состоянии радиационной обстановки и ее изменении в странах Содружества, обмен данными мониторинга радиационной обстановки при угрозе или возникновении трансграничного переноса радиоактивных веществ на территориях государств СНГ, в том числе с территорий третьих государств.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Генсек СНГ заявил об активизации сотрудничества стран — членов Содружества
30 мая, 11:36
 
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