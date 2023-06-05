https://ria.ru/20230605/pulya-1876169356.html

В Башкирии извлекли из горла подростка пулю, с которой он проходил два дня

В Башкирии извлекли из горла подростка пулю, с которой он проходил два дня - РИА Новости, 05.06.2023

В Башкирии извлекли из горла подростка пулю, с которой он проходил два дня

Башкирские хирурги извлекли из горла подростка пулю, его состояние стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:14

2023-06-05T10:14

2023-06-05T11:34

происшествия

республика башкортостан

здоровье - общество

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УФА, 5 июн — РИА Новости. Башкирские хирурги извлекли из горла подростка пулю, его состояние стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. Телеграм-канал Mash Batash ранее рассказал, что в башкирском городе Октябрьский у девятиклассника пуля застряла в горле. Подросток самостоятельно сумел остановить кровотечение и два дня не говорил о происшествии родителям. "Проведено оперативное лечение, инородное тело — пуля — удалено. Состояние пациента удовлетворительное, стабильное", — сказали в пресс-службе Минздрава. В региональной полиции и СК не прокомментировали инцидент.

https://ria.ru/20230426/zdorove-1867781520.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика башкортостан, здоровье - общество