https://ria.ru/20230605/pulya-1876169356.html
В Башкирии извлекли из горла подростка пулю, с которой он проходил два дня
В Башкирии извлекли из горла подростка пулю, с которой он проходил два дня - РИА Новости, 05.06.2023
В Башкирии извлекли из горла подростка пулю, с которой он проходил два дня
Башкирские хирурги извлекли из горла подростка пулю, его состояние стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:14
2023-06-05T10:14
2023-06-05T11:34
происшествия
республика башкортостан
здоровье - общество
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УФА, 5 июн — РИА Новости. Башкирские хирурги извлекли из горла подростка пулю, его состояние стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона. Телеграм-канал Mash Batash ранее рассказал, что в башкирском городе Октябрьский у девятиклассника пуля застряла в горле. Подросток самостоятельно сумел остановить кровотечение и два дня не говорил о происшествии родителям. "Проведено оперативное лечение, инородное тело — пуля — удалено. Состояние пациента удовлетворительное, стабильное", — сказали в пресс-службе Минздрава. В региональной полиции и СК не прокомментировали инцидент.
https://ria.ru/20230426/zdorove-1867781520.html
республика башкортостан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика башкортостан, здоровье - общество
Происшествия, Республика Башкортостан, Здоровье - Общество
В Башкирии извлекли из горла подростка пулю, с которой он проходил два дня
Башкирские хирурги извлекли из горла подростка пулю, с которой он проходил два дня
УФА, 5 июн — РИА Новости. Башкирские хирурги извлекли из горла подростка пулю, его состояние стабильное, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
Телеграм-канал Mash Batash ранее рассказал, что в башкирском городе Октябрьский у девятиклассника пуля застряла в горле. Подросток самостоятельно сумел остановить кровотечение и два дня не говорил о происшествии родителям.
"Проведено оперативное лечение, инородное тело — пуля — удалено. Состояние пациента удовлетворительное, стабильное", — сказали в пресс-службе Минздрава.
В региональной полиции и СК
не прокомментировали инцидент.
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