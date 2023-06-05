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Полиция начала масштабную проверку складов алкоголя в Самарской области

Полиция начала масштабную проверку складов алкоголя в Самарской области - РИА Новости, 05.06.2023

Полиция начала масштабную проверку складов алкоголя в Самарской области

Полиция после случаев отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях проводит масштабную проверку всех торговых точек и складов алкоголя в Самарской... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:04

2023-06-05T14:04

2023-06-05T14:22

самарская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

самара

массовое отравление сидром в россии

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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Полиция после случаев отравления сидром в Ульяновской и Самарской областях проводит масштабную проверку всех торговых точек и складов алкоголя в Самарской области, патрули пресекают провоз контрафакта на дорогах, сообщается в телеграм-канале МВД Медиа."В настоящее время сотрудники... проводят масштабную проверку всех торговых точек и мест складирования алкогольной продукции на территории региона... Для пресечения попыток провоза контрафактной продукции на дорогах Самарской области выставлены патрули, экипажами ГИБДД проводится проверка автотранспорта. Оперативными сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к изготовлению контрафактного алкоголя. Вся изымаемая продукция направляется на экспертизу", - говорится в сообщении.Ранее следствие сообщило, что в Ульяновской области зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления, предварительно, напитком "Мистер Сидр" зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека. В СУСК уточнили РИА Новости, что, по последним данным, девять человек скончались. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области.В свою очередь в СУСК по Самарской области заявляли РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.

https://ria.ru/20230206/sud-1850093532.html

самарская область

самара

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самарская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), самара, массовое отравление сидром в россии