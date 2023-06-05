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Пожар нарушил электроснабжение в трех районах на Алтае
Пожар нарушил электроснабжение в трех районах на Алтае - РИА Новости, 05.06.2023
Пожар нарушил электроснабжение в трех районах на Алтае
Пожар на подстанции привел к нарушению электроснабжения в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах Алтайского края, сообщает компания "Россети Сибирь" -... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:38
2023-06-05T16:38
2023-06-05T16:55
происшествия
кытмановский район
алтайский край
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КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Пожар на подстанции привел к нарушению электроснабжения в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах Алтайского края, сообщает компания "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго".Ранее сообщалось, что подстанция горит в алтайском селе Смазнево, энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу. Глава округа уточнял, что электричества придется ждать не меньше 2-3 часов."Пожар на подстанции сторонней организации привёл к нарушению электроснабжения в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах Алтайского края. Четыре подстанции филиала "Алтайэнерго", запитанные от этого объекта, отключены, пока не завершится тушение пожара и ликвидация последствий", – говорится в сообщении.Уточняется, что персонал "Алтайэнерго" оперативно приступил к работам по обеспечению резервного электроснабжения обесточенных потребителей. Населенные пункты Кытмановского района, которые получают электроэнергию от подстанции "Сунгайская", уже обеспечены электроэнергией по резервной линии электропередачи 10 кВ.Для оказания помощи персоналу сторонней сетевой организации направлены энергетики филиала "Алтайэнерго" с необходимым оборудованием, а также резервными источниками снабжения электроэнергией.
https://ria.ru/20230605/sklad-1876174051.html
кытмановский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кытмановский район, алтайский край
Происшествия, Кытмановский район, Алтайский край
Пожар нарушил электроснабжение в трех районах на Алтае
Пожар нарушил электроснабжение Заринском, Залесовском и Кытмановском районах на Алтае
КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости.
Пожар на подстанции привел к нарушению электроснабжения в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах Алтайского края, сообщает
компания "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго".
Ранее сообщалось, что подстанция горит в алтайском селе Смазнево, энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу. Глава округа уточнял, что электричества придется ждать не меньше 2-3 часов.
"Пожар на подстанции сторонней организации привёл к нарушению электроснабжения в Заринском, Залесовском и Кытмановском районах Алтайского края
. Четыре подстанции филиала "Алтайэнерго", запитанные от этого объекта, отключены, пока не завершится тушение пожара и ликвидация последствий", – говорится в сообщении.
Уточняется, что персонал "Алтайэнерго" оперативно приступил к работам по обеспечению резервного электроснабжения обесточенных потребителей. Населенные пункты Кытмановского района, которые получают электроэнергию от подстанции "Сунгайская", уже обеспечены электроэнергией по резервной линии электропередачи 10 кВ.
Для оказания помощи персоналу сторонней сетевой организации направлены энергетики филиала "Алтайэнерго" с необходимым оборудованием, а также резервными источниками снабжения электроэнергией.
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