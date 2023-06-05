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В алтайском Смазнево загорелась подстанция - РИА Новости, 05.06.2023
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16:06 05.06.2023 (обновлено: 16:14 05.06.2023)
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В алтайском Смазнево загорелась подстанция
В алтайском Смазнево загорелась подстанция - РИА Новости, 05.06.2023
В алтайском Смазнево загорелась подстанция
Подстанция горит в алтайском селе Смазнево, энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу, сообщил в своем Telegram-канале глава Залесовского... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:06
2023-06-05T16:14
происшествия
республика алтай
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КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Подстанция горит в алтайском селе Смазнево, энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу, сообщил в своем Telegram-канале глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев."Горит подстанция в Смазнево. Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв", – написал Пластеев.Со ссылкой на начальника Заринских РЭС Романа Вальдмана глава утончил, что электричества придется ждать не меньше 2-3 часов.
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происшествия, республика алтай
Происшествия, Республика Алтай
В алтайском Смазнево загорелась подстанция

В алтайском Смазнево загорелась подстанция, Залесовский округ оказался обесточенным

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Подстанция горит в алтайском селе Смазнево, энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу, сообщил в своем Telegram-канале глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев.
"Горит подстанция в Смазнево. Аварийно отключилось энергоснабжение по всему Залесовскому округу. Сейчас тушат пожар на подстанции, после этого перейдут на резерв", – написал Пластеев.
Со ссылкой на начальника Заринских РЭС Романа Вальдмана глава утончил, что электричества придется ждать не меньше 2-3 часов.
 
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