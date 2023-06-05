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В ресторане в центре Москвы произошло сильное задымление - РИА Новости, 05.06.2023
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14:47 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/pozhar-1876238354.html
В ресторане в центре Москвы произошло сильное задымление
В ресторане в центре Москвы произошло сильное задымление - РИА Новости, 05.06.2023
В ресторане в центре Москвы произошло сильное задымление
Сильное задымление возникло в ресторане на втором этаже трехэтажного административного здания в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:47
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происшествия
москва
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сильное задымление возникло в ресторане на втором этаже трехэтажного административного здания в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло сильное задымление в ресторане на втором этаже трехэтажного административного здания по адресу: Оружейный переулок, дом 13, строение 1", - сказал собеседник агентства. По его словам, информация о причинах пожара, его площади и пострадавших уточняется.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В ресторане в центре Москвы произошло сильное задымление

В московском ресторане в Оружейном переулке произошло сильное задымление

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сильное задымление возникло в ресторане на втором этаже трехэтажного административного здания в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло сильное задымление в ресторане на втором этаже трехэтажного административного здания по адресу: Оружейный переулок, дом 13, строение 1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о причинах пожара, его площади и пострадавших уточняется.
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