https://ria.ru/20230605/pozhar-1876172320.html

В Башкирии две девочки выпрыгнули из окна мансарды, спасаясь от пожара

В Башкирии две девочки выпрыгнули из окна мансарды, спасаясь от пожара - РИА Новости, 05.06.2023

В Башкирии две девочки выпрыгнули из окна мансарды, спасаясь от пожара

Две девочки в Башкирии, спасаясь от пожара в дачном доме, выпрыгнули из окна мансарды и переломали ноги, детей госпитализировали, сообщили в ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:34

2023-06-05T10:34

2023-06-05T10:34

республика башкортостан

происшествия

нефтекамск

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УФА, 5 июн – РИА Новости. Две девочки в Башкирии, спасаясь от пожара в дачном доме, выпрыгнули из окна мансарды и переломали ноги, детей госпитализировали, сообщили в ГУМЧС РФ по региону. По данным ведомства, пожар в садовом доме около города Нефтекамска произошел утром. Площадь горения составила 40 квадратных метров, спасатели ликвидировали возгорание в течение 20 минут. "В результате пожара пострадали две девочки 11 и 12 лет, с предварительным диагнозом переломы и ушибы ног госпитализированы в центральную районную больницу Нефтекамска. Предположительно, они спрыгнули с мансардного этажа, чтобы спастись. С диагнозом ожог рук и ног мужчина 1983 г.р. тоже госпитализирован в больницу", - сообщили в управлении.

https://ria.ru/20230602/pozhar-1875830179.html

республика башкортостан

нефтекамск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика башкортостан, происшествия, нефтекамск