https://ria.ru/20230605/pozhar-1876172320.html
В Башкирии две девочки выпрыгнули из окна мансарды, спасаясь от пожара
В Башкирии две девочки выпрыгнули из окна мансарды, спасаясь от пожара - РИА Новости, 05.06.2023
В Башкирии две девочки выпрыгнули из окна мансарды, спасаясь от пожара
Две девочки в Башкирии, спасаясь от пожара в дачном доме, выпрыгнули из окна мансарды и переломали ноги, детей госпитализировали, сообщили в ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:34
2023-06-05T10:34
2023-06-05T10:34
республика башкортостан
происшествия
нефтекамск
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УФА, 5 июн – РИА Новости. Две девочки в Башкирии, спасаясь от пожара в дачном доме, выпрыгнули из окна мансарды и переломали ноги, детей госпитализировали, сообщили в ГУМЧС РФ по региону. По данным ведомства, пожар в садовом доме около города Нефтекамска произошел утром. Площадь горения составила 40 квадратных метров, спасатели ликвидировали возгорание в течение 20 минут. "В результате пожара пострадали две девочки 11 и 12 лет, с предварительным диагнозом переломы и ушибы ног госпитализированы в центральную районную больницу Нефтекамска. Предположительно, они спрыгнули с мансардного этажа, чтобы спастись. С диагнозом ожог рук и ног мужчина 1983 г.р. тоже госпитализирован в больницу", - сообщили в управлении.
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республика башкортостан
нефтекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика башкортостан, происшествия, нефтекамск
Республика Башкортостан, Происшествия, Нефтекамск
В Башкирии две девочки выпрыгнули из окна мансарды, спасаясь от пожара
В Башкирии две девочки выпрыгнули из окна мансарды, спасаясь от пожара, и переломали ноги
УФА, 5 июн – РИА Новости. Две девочки в Башкирии, спасаясь от пожара в дачном доме, выпрыгнули из окна мансарды и переломали ноги, детей госпитализировали, сообщили в ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, пожар в садовом доме около города Нефтекамска
произошел утром. Площадь горения составила 40 квадратных метров, спасатели ликвидировали возгорание в течение 20 минут.
"В результате пожара пострадали две девочки 11 и 12 лет, с предварительным диагнозом переломы и ушибы ног госпитализированы в центральную районную больницу Нефтекамска. Предположительно, они спрыгнули с мансардного этажа, чтобы спастись. С диагнозом ожог рук и ног мужчина 1983 г.р. тоже госпитализирован в больницу", - сообщили в управлении.
При пожаре на севере Красноярского края погибли три ребенка