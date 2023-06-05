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Под Белгородом после атаки дрона загорелся энергетический объект - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:04 05.06.2023 (обновлено: 02:21 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/pozhar-1876139630.html
Под Белгородом после атаки дрона загорелся энергетический объект
Под Белгородом после атаки дрона загорелся энергетический объект - РИА Новости, 05.06.2023
Под Белгородом после атаки дрона загорелся энергетический объект
Энергетический объект загорелся в Белгородском районе, предварительно, из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T02:04
2023-06-05T02:21
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Энергетический объект загорелся в Белгородском районе, предварительно, из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.&quot;В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника&quot;, - написал глава региона в своем Telegram-канале.Пострадавших в результате атаки нет, отключения потребителей удалось избежать. На месте происшествия, по словам Гладкова, работают оперативные службы.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
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белгородский район
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белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
Под Белгородом после атаки дрона загорелся энергетический объект

Глава Белгородской области сообщил о пожаре на энергообъекте, предварительно, из-за БПЛА

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Энергетический объект загорелся в Белгородском районе, предварительно, из-за атаки беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате атаки нет, отключения потребителей удалось избежать. На месте происшествия, по словам Гладкова, работают оперативные службы.
Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский.
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