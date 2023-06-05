https://ria.ru/20230605/poteri-1876213561.html
Украинские военные потеряли более 150 человек на двух направлениях
Украинские военные потеряли более 150 человек на двух направлениях - РИА Новости, 05.06.2023
Украинские военные потеряли более 150 человек на двух направлениях
Украинские военные за сутки потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:10
2023-06-05T13:10
2023-06-05T13:29
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украинские военные за сутки потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в понедельник в Минобороны России.Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 90 украинских военных, 6 единиц техники, включая две польские самоходные гаубицы Krab, и склад боеприпасов, а также пресекла действия пяти украинских групп диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Запад" нанесли удары по подразделениям противника в районе Синьковки, Котляровки и Крахмального в Харьковской области."В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Малиновки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады украинской армии.Впервые об уничтожении польских САУ Krab Минобороны РФ сообщило 1 января.Также группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 65 украинских военных и 8 единиц техники.На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского в ЛНР, а также возле Ямполовки и Серебрянки в ДНР."В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа. В течение суток уничтожено более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Нона-С", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876198251.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика
Украинские военные потеряли более 150 человек на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли более 150 человек на Краснолиманском и Купянском направлениях
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости.
Украинские военные за сутки потеряли более 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщили в понедельник в Минобороны России.
Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 90 украинских военных, 6 единиц техники, включая две польские самоходные гаубицы Krab, и склад боеприпасов, а также пресекла действия пяти украинских групп диверсантов, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Запад" нанесли удары по подразделениям противника в районе Синьковки, Котляровки и Крахмального в Харьковской области.
"В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Малиновки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады украинской армии.
Впервые об уничтожении польских САУ Krab Минобороны РФ сообщило 1 января.
Также группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении уничтожила за сутки более 65 украинских военных и 8 единиц техники.
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На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районе Невского в ЛНР, а также возле Ямполовки и Серебрянки в ДНР
.
"В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа. В течение суток уничтожено более 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Нона-С", - сообщили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине