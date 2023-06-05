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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.06.2023

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

Молодой человек пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:27

2023-06-05T16:27

2023-06-05T16:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Молодой человек пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июня по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Гималайской, 23, ранен парень 2004 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что с 15.05 за 15 минут украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, в мире