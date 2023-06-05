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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/postradavshiy-1876264535.html
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.06.2023
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Молодой человек пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:27
2023-06-05T16:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Молодой человек пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июня по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Гималайской, 23, ранен парень 2004 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что с 15.05 за 15 минут украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, В мире
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

В ДНР сообщили, что при украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Молодой человек пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июня по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Гималайской, 23, ранен парень 2004 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК также сообщало, что с 15.05 за 15 минут украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке в общей сложности 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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