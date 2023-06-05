https://ria.ru/20230605/polumarafon-1876169832.html
Пятый Липецкий полумарафон собрал рекордное количество участников
Пятый Липецкий полумарафон собрал рекордное количество участников - РИА Новости, 05.06.2023
Пятый Липецкий полумарафон собрал рекордное количество участников
В Пятом Липецком полумарафоне приняли участие около 4 тысяч человек, что стало рекордом за всю историю стартов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:19
2023-06-05T10:19
2023-06-05T10:19
липецкая область
игорь артамонов
дмитрий губерниев
липецк
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ЛИПЕЦК, 5 июн – РИА Новости. В Пятом Липецком полумарафоне приняли участие около 4 тысяч человек, что стало рекордом за всю историю стартов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в Липецк приехали атлеты из 181 города 33 регионов России. Самому младшему бегуну исполнился один год, самому старшему – 82.Артамонов отметил, что в этом году изменили трассы. Старт и финиш были на Зелёном острове, а сам маршрут проходил по Набережной. Все участники получили медали юбилейного полумарафона, фирменные футболки и подарки от партнеров. Атмосферу спортивного праздника по традиции создавал ведущий Дмитрий Губерниев. Он отметил хорошую организацию Липецкого полумарафона."С каждым годом география Липецкого полумарафона расширяется. Кто-то сегодня пробежит пять километров, кто-то 10, кто-то – 21, а кто-то просто пришел погулять с детьми, чтобы насладиться атмосферой спортивного праздника. Всем участникам – легких ног и личных рекордов", – сказал Артамонов.Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, после приветственного слова губернатор сам вышел на старт вместе с остальными участниками полумарафона. Он пробежал дистанцию в пять километров.
https://ria.ru/20230602/deti-1875713672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, дмитрий губерниев, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Дмитрий Губерниев, Липецк
ЛИПЕЦК, 5 июн – РИА Новости. В Пятом Липецком полумарафоне приняли участие около 4 тысяч человек, что стало рекордом за всю историю стартов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в Липецк
приехали атлеты из 181 города 33 регионов России. Самому младшему бегуну исполнился один год, самому старшему – 82.
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Артамонов отметил, что в этом году изменили трассы. Старт и финиш были на Зелёном острове, а сам маршрут проходил по Набережной. Все участники получили медали юбилейного полумарафона, фирменные футболки и подарки от партнеров. Атмосферу спортивного праздника по традиции создавал ведущий Дмитрий Губерниев
. Он отметил хорошую организацию Липецкого полумарафона.
"С каждым годом география Липецкого полумарафона расширяется. Кто-то сегодня пробежит пять километров, кто-то 10, кто-то – 21, а кто-то просто пришел погулять с детьми, чтобы насладиться атмосферой спортивного праздника. Всем участникам – легких ног и личных рекордов", – сказал Артамонов.
Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, после приветственного слова губернатор сам вышел на старт вместе с остальными участниками полумарафона. Он пробежал дистанцию в пять километров.