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Пятый Липецкий полумарафон собрал рекордное количество участников - РИА Новости, 05.06.2023
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Липецкая область
 
10:19 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/polumarafon-1876169832.html
Пятый Липецкий полумарафон собрал рекордное количество участников
Пятый Липецкий полумарафон собрал рекордное количество участников - РИА Новости, 05.06.2023
Пятый Липецкий полумарафон собрал рекордное количество участников
В Пятом Липецком полумарафоне приняли участие около 4 тысяч человек, что стало рекордом за всю историю стартов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:19
2023-06-05T10:19
липецкая область
игорь артамонов
дмитрий губерниев
липецк
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ЛИПЕЦК, 5 июн – РИА Новости. В Пятом Липецком полумарафоне приняли участие около 4 тысяч человек, что стало рекордом за всю историю стартов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в Липецк приехали атлеты из 181 города 33 регионов России. Самому младшему бегуну исполнился один год, самому старшему – 82.Артамонов отметил, что в этом году изменили трассы. Старт и финиш были на Зелёном острове, а сам маршрут проходил по Набережной. Все участники получили медали юбилейного полумарафона, фирменные футболки и подарки от партнеров. Атмосферу спортивного праздника по традиции создавал ведущий Дмитрий Губерниев. Он отметил хорошую организацию Липецкого полумарафона."С каждым годом география Липецкого полумарафона расширяется. Кто-то сегодня пробежит пять километров, кто-то 10, кто-то – 21, а кто-то просто пришел погулять с детьми, чтобы насладиться атмосферой спортивного праздника. Всем участникам – легких ног и личных рекордов", – сказал Артамонов.Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, после приветственного слова губернатор сам вышел на старт вместе с остальными участниками полумарафона. Он пробежал дистанцию в пять километров.
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игорь артамонов, дмитрий губерниев, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Дмитрий Губерниев, Липецк

Пятый Липецкий полумарафон собрал рекордное количество участников

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время участия в полумарафоне
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время участия в полумарафоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время участия в полумарафоне
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 июн – РИА Новости. В Пятом Липецком полумарафоне приняли участие около 4 тысяч человек, что стало рекордом за всю историю стартов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в Липецк приехали атлеты из 181 города 33 регионов России. Самому младшему бегуну исполнился один год, самому старшему – 82.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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Артамонов отметил, что в этом году изменили трассы. Старт и финиш были на Зелёном острове, а сам маршрут проходил по Набережной. Все участники получили медали юбилейного полумарафона, фирменные футболки и подарки от партнеров. Атмосферу спортивного праздника по традиции создавал ведущий Дмитрий Губерниев. Он отметил хорошую организацию Липецкого полумарафона.
"С каждым годом география Липецкого полумарафона расширяется. Кто-то сегодня пробежит пять километров, кто-то 10, кто-то – 21, а кто-то просто пришел погулять с детьми, чтобы насладиться атмосферой спортивного праздника. Всем участникам – легких ног и личных рекордов", – сказал Артамонов.
Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, после приветственного слова губернатор сам вышел на старт вместе с остальными участниками полумарафона. Он пробежал дистанцию в пять километров.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДмитрий ГуберниевЛипецк
 
 
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