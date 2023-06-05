https://ria.ru/20230605/polsha-1875831087.html

"Сотни танков у наших границ". В Европе зреет новый конфликт

"Сотни танков у наших границ". В Европе зреет новый конфликт - РИА Новости, 05.06.2023

"Сотни танков у наших границ". В Европе зреет новый конфликт

Польша готовится к большой войне. Варшава массово закупает за рубежом вооружение, строит военные базы, стягивает войска к восточным границам и позволяет себе... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:00

2023-06-05T08:00

2023-06-05T08:02

безопасность

варшава

польша

белоруссия

вальдемар скшипчак

александр лукашенко

нато

с-400 «триумф»

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847790727_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_46324950e6b6a1e6462f8c57b8589c4d.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Польша готовится к большой войне. Варшава массово закупает за рубежом вооружение, строит военные базы, стягивает войска к восточным границам и позволяет себе неоднозначную риторику. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.Санитарный кордонЭкс-замминистра национальной обороны Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat заявил, что Польша готова поддержать силой вооруженный переворот в Белоруссии. Он подчеркнул, что речь идет именно о войсковой операции. То есть, по сути, об агрессии.А основанием для вторжения, по его словам, послужат массовые акции протеста. Вроде тех, что были в 2020-м.О таком сценарии, к слову, неоднократно предупреждал белорусский президент Александр Лукашенко. В Польше, Литве и на Украине специально готовят боевиков, утверждает он. Варшава способна в считанные часы выдвинуть крупную группировку к границам. Собственно, это уже происходит.Москва и Минск внимательно наблюдают за ситуацией и предпринимают меры. Россия предоставила Белоруссии современное вооружение, включая системы С-400. Отправила туда воинский контингент, использует местные аэродромы. И прикрывает ядерным "зонтиком", а также куполом системы ПВО.Защитить союзникаВ конце мая министры обороны оформили юридические формальности по хранению тактического ядерного оружия. Лукашенко сообщил, что боеприпасы уже перемещают.Некоторые эксперты считают, что это охладит пыл Варшавы и агрессия не состоится."Прямого польского вторжения не будет, — говорит политолог Вадим Трухачев. — Топливом для цветной революции станут белорусские граждане. Не исключено, что заявления о вмешательстве связаны с предстоящими выборами в сейм — повышают градус патриотической риторики".В свою очередь, в Кремле отметили, что Польша — враждебное государство, вмешивающееся во внутренние дела другой страны. И напомнили, что у Москвы есть обязательство защищать союзника в случае прямой угрозы.Масштабное перевооружениеОткрыто воевать с Россией Варшава пока опасается. Ведь агрессор не может рассчитывать на пятую статью Устава НАТО.Но затеяли самую амбициозную в альянсе программу перевооружения. Планируют все завершить к 2035-му.Заключили два контракта на 1300 основных боевых танков. Тысяча — южнокорейские К2 "Черная пантера", которые высоко котируются в мире, несмотря на дороговизну. Триста — американские M1A2 SEPv3. И те и те — новые, с заводов.Ствольную артиллерию обновят 648 южнокорейских самоходных гаубиц К9 "Гром". Реактивную — американские РСЗО HIMARS. На данный момент оплатили лишь несколько десятков этих установок, но хотят купить еще 500. Реалистично ли это — большой вопрос. Объемы производства по-прежнему небольшие, а армия США тоже намерена пополнить арсеналы.Советские БМП, отданные Украине, Варшава собирается заменить собственными машинами — Borsuk, заказали 1400 единиц. Для армейской авиации приобретут 96 ударных вертолетов Apache, для ВВС — 48 учебно-тренировочных южнокорейских FA-50 и 35 американских истребителей F-35.Крупнейшая на континентеНа это выделяют 115 миллиардов долларов. На текущий год — 26 миллиардов, крупнейшая сумма за всю историю страны.Другие члены НАТО неохотно выделяют на оборону два процента ВВП, как того требует устав альянса, а Польша добровольно решила потратить четыре. По военным расходам на душу населения Варшава выходит на первое место в западном блоке.Увеличится и численность армии. За 12 лет — почти в два раза: с 160 до 300 тысяч человек. В общем, если программу реализуют, Польша получит не только крупнейшую, но и лучше всех вооруженную армию в Европе.

https://radiosputnik.ria.ru/20230602/nato-1875804243.html

https://ria.ru/20230601/spacex-1875635722.html

https://ria.ru/20230602/otnosheniya-1875786857.html

варшава

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, варшава, польша, белоруссия, вальдемар скшипчак, александр лукашенко, нато, с-400 «триумф», f-35