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"Сотни танков у наших границ". В Европе зреет новый конфликт - РИА Новости, 05.06.2023
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08:00 05.06.2023 (обновлено: 08:02 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/polsha-1875831087.html
"Сотни танков у наших границ". В Европе зреет новый конфликт
"Сотни танков у наших границ". В Европе зреет новый конфликт - РИА Новости, 05.06.2023
"Сотни танков у наших границ". В Европе зреет новый конфликт
Польша готовится к большой войне. Варшава массово закупает за рубежом вооружение, строит военные базы, стягивает войска к восточным границам и позволяет себе... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T08:00
2023-06-05T08:02
безопасность
варшава
польша
белоруссия
вальдемар скшипчак
александр лукашенко
нато
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Польша готовится к большой войне. Варшава массово закупает за рубежом вооружение, строит военные базы, стягивает войска к восточным границам и позволяет себе неоднозначную риторику. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.Санитарный кордонЭкс-замминистра национальной обороны Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat заявил, что Польша готова поддержать силой вооруженный переворот в Белоруссии. Он подчеркнул, что речь идет именно о войсковой операции. То есть, по сути, об агрессии.А основанием для вторжения, по его словам, послужат массовые акции протеста. Вроде тех, что были в 2020-м.О таком сценарии, к слову, неоднократно предупреждал белорусский президент Александр Лукашенко. В Польше, Литве и на Украине специально готовят боевиков, утверждает он. Варшава способна в считанные часы выдвинуть крупную группировку к границам. Собственно, это уже происходит.Москва и Минск внимательно наблюдают за ситуацией и предпринимают меры. Россия предоставила Белоруссии современное вооружение, включая системы С-400. Отправила туда воинский контингент, использует местные аэродромы. И прикрывает ядерным "зонтиком", а также куполом системы ПВО.Защитить союзникаВ конце мая министры обороны оформили юридические формальности по хранению тактического ядерного оружия. Лукашенко сообщил, что боеприпасы уже перемещают.Некоторые эксперты считают, что это охладит пыл Варшавы и агрессия не состоится."Прямого польского вторжения не будет, — говорит политолог Вадим Трухачев. — Топливом для цветной революции станут белорусские граждане. Не исключено, что заявления о вмешательстве связаны с предстоящими выборами в сейм — повышают градус патриотической риторики".В свою очередь, в Кремле отметили, что Польша — враждебное государство, вмешивающееся во внутренние дела другой страны. И напомнили, что у Москвы есть обязательство защищать союзника в случае прямой угрозы.Масштабное перевооружениеОткрыто воевать с Россией Варшава пока опасается. Ведь агрессор не может рассчитывать на пятую статью Устава НАТО.Но затеяли самую амбициозную в альянсе программу перевооружения. Планируют все завершить к 2035-му.Заключили два контракта на 1300 основных боевых танков. Тысяча — южнокорейские К2 "Черная пантера", которые высоко котируются в мире, несмотря на дороговизну. Триста — американские M1A2 SEPv3. И те и те — новые, с заводов.Ствольную артиллерию обновят 648 южнокорейских самоходных гаубиц К9 "Гром". Реактивную — американские РСЗО HIMARS. На данный момент оплатили лишь несколько десятков этих установок, но хотят купить еще 500. Реалистично ли это — большой вопрос. Объемы производства по-прежнему небольшие, а армия США тоже намерена пополнить арсеналы.Советские БМП, отданные Украине, Варшава собирается заменить собственными машинами — Borsuk, заказали 1400 единиц. Для армейской авиации приобретут 96 ударных вертолетов Apache, для ВВС — 48 учебно-тренировочных южнокорейских FA-50 и 35 американских истребителей F-35.Крупнейшая на континентеНа это выделяют 115 миллиардов долларов. На текущий год — 26 миллиардов, крупнейшая сумма за всю историю страны.Другие члены НАТО неохотно выделяют на оборону два процента ВВП, как того требует устав альянса, а Польша добровольно решила потратить четыре. По военным расходам на душу населения Варшава выходит на первое место в западном блоке.Увеличится и численность армии. За 12 лет — почти в два раза: с 160 до 300 тысяч человек. В общем, если программу реализуют, Польша получит не только крупнейшую, но и лучше всех вооруженную армию в Европе.
https://radiosputnik.ria.ru/20230602/nato-1875804243.html
https://ria.ru/20230601/spacex-1875635722.html
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Андрей Коц
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безопасность, варшава, польша, белоруссия, вальдемар скшипчак, александр лукашенко, нато, с-400 «триумф», f-35
Безопасность, Варшава, Польша, Белоруссия, Вальдемар Скшипчак, Александр Лукашенко, НАТО, С-400 «Триумф», F-35

"Сотни танков у наших границ". В Европе зреет новый конфликт

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Польша готовится к большой войне. Варшава массово закупает за рубежом вооружение, строит военные базы, стягивает войска к восточным границам и позволяет себе неоднозначную риторику. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.

Санитарный кордон

Экс-замминистра национальной обороны Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat заявил, что Польша готова поддержать силой вооруженный переворот в Белоруссии. Он подчеркнул, что речь идет именно о войсковой операции. То есть, по сути, об агрессии.
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А основанием для вторжения, по его словам, послужат массовые акции протеста. Вроде тех, что были в 2020-м.
О таком сценарии, к слову, неоднократно предупреждал белорусский президент Александр Лукашенко. В Польше, Литве и на Украине специально готовят боевиков, утверждает он. Варшава способна в считанные часы выдвинуть крупную группировку к границам. Собственно, это уже происходит.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе
Военнослужащий зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащий зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе
Москва и Минск внимательно наблюдают за ситуацией и предпринимают меры. Россия предоставила Белоруссии современное вооружение, включая системы С-400. Отправила туда воинский контингент, использует местные аэродромы. И прикрывает ядерным "зонтиком", а также куполом системы ПВО.

Защитить союзника

В конце мая министры обороны оформили юридические формальности по хранению тактического ядерного оружия. Лукашенко сообщил, что боеприпасы уже перемещают.
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Некоторые эксперты считают, что это охладит пыл Варшавы и агрессия не состоится.
"Прямого польского вторжения не будет, — говорит политолог Вадим Трухачев. — Топливом для цветной революции станут белорусские граждане. Не исключено, что заявления о вмешательстве связаны с предстоящими выборами в сейм — повышают градус патриотической риторики".
© Фото : Mariusz BłaszczakПольские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии
Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : Mariusz Błaszczak
Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах, ведущих из Белоруссии
В свою очередь, в Кремле отметили, что Польша — враждебное государство, вмешивающееся во внутренние дела другой страны. И напомнили, что у Москвы есть обязательство защищать союзника в случае прямой угрозы.

Масштабное перевооружение

Открыто воевать с Россией Варшава пока опасается. Ведь агрессор не может рассчитывать на пятую статью Устава НАТО.
Но затеяли самую амбициозную в альянсе программу перевооружения. Планируют все завершить к 2035-му.
Заключили два контракта на 1300 основных боевых танков. Тысяча — южнокорейские К2 "Черная пантера", которые высоко котируются в мире, несмотря на дороговизну. Триста — американские M1A2 SEPv3. И те и те — новые, с заводов.
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces / Южнокорейский танк K2 Black Panther
Южнокорейский танк K2 Black Panther - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces /
Южнокорейский танк K2 Black Panther
Ствольную артиллерию обновят 648 южнокорейских самоходных гаубиц К9 "Гром". Реактивную — американские РСЗО HIMARS. На данный момент оплатили лишь несколько десятков этих установок, но хотят купить еще 500. Реалистично ли это — большой вопрос. Объемы производства по-прежнему небольшие, а армия США тоже намерена пополнить арсеналы.
Советские БМП, отданные Украине, Варшава собирается заменить собственными машинами — Borsuk, заказали 1400 единиц. Для армейской авиации приобретут 96 ударных вертолетов Apache, для ВВС — 48 учебно-тренировочных южнокорейских FA-50 и 35 американских истребителей F-35.

Крупнейшая на континенте

На это выделяют 115 миллиардов долларов. На текущий год — 26 миллиардов, крупнейшая сумма за всю историю страны.
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Другие члены НАТО неохотно выделяют на оборону два процента ВВП, как того требует устав альянса, а Польша добровольно решила потратить четыре. По военным расходам на душу населения Варшава выходит на первое место в западном блоке.
Увеличится и численность армии. За 12 лет — почти в два раза: с 160 до 300 тысяч человек. В общем, если программу реализуют, Польша получит не только крупнейшую, но и лучше всех вооруженную армию в Европе.
 
БезопасностьВаршаваПольшаБелоруссияВальдемар СкшипчакАлександр ЛукашенкоНАТОС-400 «Триумф»F-35
 
 
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