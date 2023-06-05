https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

Угодили в западню. Почему США и ЕС захотели свернуть конфликт на Украине

Угодили в западню. Почему США и ЕС захотели свернуть конфликт на Украине - РИА Новости, 05.06.2023

Угодили в западню. Почему США и ЕС захотели свернуть конфликт на Украине

На фоне миротворческих инициатив Китая по Украине западные страны все больше склоняются к скорейшему завершению конфликта, сообщают источники зарубежных СМИ. Но РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:00

2023-06-05T08:00

2023-06-05T08:01

украина

сша

g7

саммит g7 в японии

китай

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На фоне миротворческих инициатив Китая по Украине западные страны все больше склоняются к скорейшему завершению конфликта, сообщают источники зарубежных СМИ. Но для этого США и Европа должны убедить Киев пойти на уступки. О причинах изменений — в материале РИА Новости."Китайская ловушка"Недавнее европейское турне спецпредставителя КНР по Украине Ли Хуэя всерьез встревожило Вашингтон и Евросоюз.Итальянская газета La Repubblica рассуждает о "китайской ловушке".Пекин продолжает продвигать мирный план из 12 пунктов, подразумевающий в первую очередь прекращение огня. Но для США и ЕС это означает, что Россия сможет заявить о победе. "Этот страх сотрясает государственные канцелярии после того, как в последние дни умножились контакты между неприсоединившимися (к антироссийскому блоку. — Прим. ред.) странами", — отмечает издание. Речь об Индии, ЮАР, Бразилии, Индонезии, которые прямо или косвенно поддерживают китайскую инициативу. Так, индонезийский президент Джоко Видодо выразил готовность выступить посредником между Москвой и Киевом.Запад также хочет завершить конфликт к концу года, утверждают источники. Однако, в отличие от Китая, там желают полностью решить украинский вопрос, а не ставить его на долгую паузу с фактическим закреплением российских достижений.Заморозка опасна тем, что в таком случае Западу придется бесконечно заниматься Украиной, в то время как Пекин сосредоточится на Тихоокеанском регионе."Группа семи" (G7) на недавнем саммите в Хиросиме обсуждала перспективы "справедливого" мира для Киева. К этому, видимо, вернутся осенью.Однако есть серьезные опасения, что неприсоединившиеся созовут собственный мирный саммит или, по крайней мере, представят совместный документ на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре.Не исключено, что их поддержит папа римский Франциск, назначивший спецпосланником по Украине кардинала Маттео Зуппи. Понтифик поручил ему "ослабить остроту конфликта". В российском МИД это оценили позитивно.Убедить ЗеленскогоЧтобы не угодить в ловушку, Запад старается играть на опережение. Обсуждая мир для Украины, "Группа семи" поддержала идею Зеленского о мирном саммите в июле без России. Это позволило бы вернуться к давлению на неприсоединившихся и поставить во главу угла киевский план урегулирования.Однако, поясняют авторитетные западные источники, США и ЕС подталкивают Зеленского к тому, чтобы смягчить требования, сделав их более приемлемыми для государств Глобального Юга. То есть представить план, закрепляющий суверенитет Украины, но оставляющий открытыми территориальные вопросы, в том числе по Крыму. В Киеве на это категорически не согласны.В качестве "пряника" в G7 работают над "гарантиями безопасности". Французский МИД упоминал об этом, перед июльским саммитом Североатлантического альянса в Вильнюсе говорят о формировании Совета Украина — НАТО. Шольц заявил, что Киев после окончания конфликта должен быть обеспечен современным оружием.Но консенсуса на этот счет нет. Венгерский премьер Виктор Орбан призывает заключить соглашение о безопасности с Москвой. К киевскому режиму в Будапеште относятся с нескрываемым раздражением.Внеблоковый статусУ России свои условия. Замминистра иностранных дел Михаил Галузин в интервью на прошлой неделе перечислил их, указав, в частности, на необходимость отказа Украины от вступления в НАТО, Евросоюз и возвращения к нейтральному внеблоковому статусу. Также Киев должен признать "новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение".Конечно, Запад к этому не готов. В частности, в Варшаве настаивают на скорейшем принятии Украины в НАТО — польский сенат даже принял соответствующую резолюцию. Впрочем, другие европейские столицы и Вашингтон против этого.Вступление в ЕС — другое дело. Ожидается, что решение примут уже осенью. Тогда любое урегулирование вновь отложится на неопределенный срок.Сохранить лицоТем не менее у Запада больше причин добиваться мира, чем продолжать разжигать конфликт.Для Джо Байдена фактически стартует избирательная кампания, а рейтинги низкие. Альтернативных кандидатов от Демократической партии нет, чем республиканцы не преминут воспользоваться. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что способен урегулировать украинский конфликт в считанные дни. Губернатор Флориды Рон Десантис, недавно сообщивший о своем выдвижении, вообще считает, что надо заниматься прежде всего внутренними проблемами.Байден с его постоянным обсуждением Украины утомляет избирателей. Электорат не понимает толком, чего США добиваются в Восточной Европе и зачем эти бесконечные денежные вливания, поставки по ленд-лизу, на возврат которых не стоит надеяться.В Европе все больше трудностей с очередными пакетами помощи киевскому режиму и антироссийских санкций. Венгрия ставит палки в колеса. А заявления из Парижа и Берлина о постконфликтных гарантиях Украине свидетельствуют о том, что крупные европейские игроки сомневаются в возможности долгосрочной материальной поддержки.Потенциальное объединение Глобального Юга на основе китайского плана и инициатива Ватикана, одобренная Москвой, также давят на Запад. Открыто выступить против этого США и Европа не могут — ведь тогда они окажутся поджигателями конфликта, а не миротворцами, каковыми пытаются себя представить.

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украина, сша, g7, саммит g7 в японии, китай