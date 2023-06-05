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В Ольгинке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:44 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/pogibshaya-1876255594.html
В Ольгинке при обстреле погибла женщина
В Ольгинке при обстреле погибла женщина - РИА Новости, 05.06.2023
В Ольгинке при обстреле погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате обстрела Ольгинки украинскими войсками, мирный житель пострадал при обстреле Волновахи, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:44
2023-06-05T15:44
специальная военная операция на украине
волноваха
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Ольгинки украинскими войсками, мирный житель пострадал при обстреле Волновахи, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июня по состоянию на 15.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): - по улице Комсомольской, 52 погибла женщина 1937 года рождения; населенный пункт Волноваха: - по улице Свердлова, 41 ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в результате обстрелов со стороны украинских войск получили повреждения ясли-сад №5 в Макеевке и школа №3 в Ясиноватой. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах Ольгинки и Волновахи со стороны украинских войск, выпустивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
волноваха
донецкая народная республика
волновахский район
украина
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волноваха, в мире, донецкая народная республика, волновахский район, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, В мире, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ольгинке при обстреле погибла женщина

Представительстве ДНР в СЦКК: при обстреле Ольгинки украинскими войсками погибла женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Ольгинки украинскими войсками, мирный житель пострадал при обстреле Волновахи, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июня по состоянию на 15.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Ольгинка (Волновахский район): - по улице Комсомольской, 52 погибла женщина 1937 года рождения; населенный пункт Волноваха: - по улице Свердлова, 41 ранен мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, в результате обстрелов со стороны украинских войск получили повреждения ясли-сад №5 в Макеевке и школа №3 в Ясиноватой.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах Ольгинки и Волновахи со стороны украинских войск, выпустивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеВолновахаВ миреДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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