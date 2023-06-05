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Жителей Подмосковья предупредили о втором классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 05.06.2023
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Новости Подмосковья
 
10:41 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/podmoskove-1876173443.html
Жителей Подмосковья предупредили о втором классе пожароопасности в лесах
Жителей Подмосковья предупредили о втором классе пожароопасности в лесах - РИА Новости, 05.06.2023
Жителей Подмосковья предупредили о втором классе пожароопасности в лесах
Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о втором классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона на текущей... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:41
2023-06-05T10:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о втором классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона на текущей неделе, сообщила пресс-служба ведомства.В ведомстве отметили, что за прошедшие выходные на территории лесничеств Московской области пожаров не зафиксировано, при этом системой удаленного слежения было выявлено 38 новых пожароопасных объектов."Всю неделю в регионе ожидается - II класс пожарной опасности. Просьба жителей и гостей региона не нарушать правила пожарной безопасности в лесах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230602/soglashenie-1875872106.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жителей Подмосковья предупредили о втором классе пожароопасности в лесах

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области предупредил о втором классе пожароопасности, который прогнозируется местами на территории региона на текущей неделе, сообщила пресс-служба ведомства.
В ведомстве отметили, что за прошедшие выходные на территории лесничеств Московской области пожаров не зафиксировано, при этом системой удаленного слежения было выявлено 38 новых пожароопасных объектов.
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"Всю неделю в регионе ожидается - II класс пожарной опасности. Просьба жителей и гостей региона не нарушать правила пожарной безопасности в лесах", - говорится в сообщении.
 
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