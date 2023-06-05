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Очередной гуманитарный груз из Подмосковья отправили в зону СВО
Очередной гуманитарный груз из Подмосковья отправили в зону СВО - РИА Новости, 05.06.2023
Очередной гуманитарный груз из Подмосковья отправили в зону СВО
Очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции отправили в рамках акции "Доброе дело" из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:39
2023-06-05T10:39
2023-06-05T10:39
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 июня – РИА Новости. Очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции отправили в рамках акции "Доброе дело" из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона."В рамках акции "Доброе дело" волонтерами Подмосковья было собрано и отправлено более 3,7 тысячи тонн гуманитарной помощи. Большой вклад в общее дело вносят предприниматели региона", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина.Он добавил, что сотрудники предприятий направляют на передовую оборудование и незаменимые переносные генераторы для зарядки дронов и средств связи в полевых условия.Оказать помощь участникам спецоперации или жителям освобожденных территорий может каждый. Действующие волонтерские пункты осуществляют прием вещей первой необходимости и продуктов питания. Для оказания адресной помощи, можно связаться с волонтерами Подмосковья по электронной почте, указанной на официальном сайте движения "Волонтеры Подмосковья".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 июня – РИА Новости. Очередной гуманитарный груз в зону специальной военной операции отправили в рамках акции "Доброе дело" из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"В рамках акции "Доброе дело" волонтерами Подмосковья
было собрано и отправлено более 3,7 тысячи тонн гуманитарной помощи. Большой вклад в общее дело вносят предприниматели региона", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина.
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Он добавил, что сотрудники предприятий направляют на передовую оборудование и незаменимые переносные генераторы для зарядки дронов и средств связи в полевых условия.
Оказать помощь участникам спецоперации или жителям освобожденных территорий может каждый. Действующие волонтерские пункты осуществляют прием вещей первой необходимости и продуктов питания. Для оказания адресной помощи, можно связаться с волонтерами Подмосковья по электронной почте, указанной на официальном сайте движения "Волонтеры Подмосковья".