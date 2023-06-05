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СМИ: экс-кандидату в президенты Словакии грозит срок за поддержку России

СМИ: экс-кандидату в президенты Словакии грозит срок за поддержку России - РИА Новости, 05.06.2023

СМИ: экс-кандидату в президенты Словакии грозит срок за поддержку России

Прокуратура предъявила обвинение бывшему председателю Верховного суда Словакии, экс-главе минюста Штефану Гарабину, который ранее выразил одобрение действиям РФ РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:41

2023-06-05T17:41

2023-06-05T17:41

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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Прокуратура предъявила обвинение бывшему председателю Верховного суда Словакии, экс-главе минюста Штефану Гарабину, который ранее выразил одобрение действиям РФ на Украине, сообщил в понедельник словацкий портал dennikn.sk. В мае 2022 года словацкий телеканал Markiza сообщал, что Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской спецоперации на Украине, где он выступил с "одобрениями действий РФ". После дачи показаний Гарабина отпустили. Согласно информации портала, "Гарабину предъявили обвинение за статус об одобрении" российской спецоперации. По данным издания, за статус, опубликованный Гарабиным в 2022 году, специальная прокуратура предъявила ему обвинение на прошлой неделе по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года заключения. По словам самого Гарабина, он готов повторить свое высказывание и уверен, что Россия действовала в соответствии с международным правом, пишет СМИ. Гарабин, которому на данный момент 66 лет, был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году, по итогам первого тура он занял третье место. Гарабин также заявлял, что намерен участвовать в президентской гонке в 2024 году.

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словакия, россия, украина, в мире