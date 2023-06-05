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Топ пляжей Московской области выделили в министерстве благоустройства

Топ пляжей Московской области выделили в министерстве благоустройства - РИА Новости, 05.06.2023

Топ пляжей Московской области выделили в министерстве благоустройства

Для отдыха в Московской области будут доступны 203 территории у воды, купаться разрешено на 88. Глава минблагоустройства Московской области Михаил Хайкин на... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T20:02

2023-06-05T20:02

2023-06-05T20:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Для отдыха в Московской области будут доступны 203 территории у воды, купаться разрешено на 88. Глава минблагоустройства Московской области Михаил Хайкин на совещании с губернатором региона Андреем Воробьевым рассказал, что в ходе подготовки к купальному сезону очистили водоемы, взяли пробы воды и песка на пляжах и провели уборку. Об этом сообщил телеканал "360"."Летом огромной популярностью пользуются места отдыха у воды. Традиционно мы оборудуем более 200 пляжей каждый год. В мае прошла их подготовка к купальному сезону, во время которой была проведена очистка водоемов, взяты пробы воды и песка, наведен порядок на берегах. Благодаря этой работе жители Подмосковья и гости получат качественные условия для полноценного отдыха", – отметил Хайкин.Самые популярные пляжи у жителей области – на озере Сенеж в Солнечногорске, на Волкушинском карьере в Лыткарине, "Солнечный берег" в Талдоме, на реке Осетр в Зарайске, на озере Святое в Шатуре, в парке "Мысово" в Долгопрудном, в деревне Новоалександрово в Мытищах, на озере Голубое в Луховицах и на озере Исаакиевское в Орехово-Зуеве.В ведомстве отметили, что на пляжах будут доступны различные услуги и сервисы. Для посетителей работает 51 пункт проката водных лыж, лодок и другого инвентаря, более 200 торговых точек с едой и напитками и 102 площадки для игры в волейбол.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)