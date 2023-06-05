https://ria.ru/20230605/plany-1876319111.html

Подоляк раскритиковал мирные планы Индонезии и Бразилии

Подоляк раскритиковал мирные планы Индонезии и Бразилии - РИА Новости, 05.06.2023

Подоляк раскритиковал мирные планы Индонезии и Бразилии

Мирные планы Индонезии и Бразилии оторваны от реальности и не ведут к миру, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T20:39

2023-06-05T20:39

2023-06-05T20:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

луис инасиу лула да силва

россия

оон

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мирные планы Индонезии и Бразилии оторваны от реальности и не ведут к миру, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "Берем индонезийский, бразильский сценарий. Они оторваны от реальности, они не про справедливость, не об окончании войны, поэтому они скорее вредят, чем приведут к какому-то справедливому процессу, урегулированию", - сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в конце февраля, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в противостояние на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации. Британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру отмечала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба " с участием Китая. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230605/plan-1876195836.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867749510.html

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в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, луис инасиу лула да силва, россия, оон, бразилия, индонезия