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Подоляк раскритиковал мирные планы Индонезии и Бразилии - РИА Новости, 05.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 05.06.2023 (обновлено: 20:40 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/plany-1876319111.html
Подоляк раскритиковал мирные планы Индонезии и Бразилии
Подоляк раскритиковал мирные планы Индонезии и Бразилии - РИА Новости, 05.06.2023
Подоляк раскритиковал мирные планы Индонезии и Бразилии
Мирные планы Индонезии и Бразилии оторваны от реальности и не ведут к миру, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T20:39
2023-06-05T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
луис инасиу лула да силва
россия
оон
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мирные планы Индонезии и Бразилии оторваны от реальности и не ведут к миру, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "Берем индонезийский, бразильский сценарий. Они оторваны от реальности, они не про справедливость, не об окончании войны, поэтому они скорее вредят, чем приведут к какому-то справедливому процессу, урегулированию", - сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в конце февраля, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в противостояние на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации. Британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру отмечала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба " с участием Китая. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230605/plan-1876195836.html
https://ria.ru/20230425/ukraina-1867749510.html
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в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, луис инасиу лула да силва, россия, оон, бразилия, индонезия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Луис Инасиу Лула да Силва, Россия, ООН, Бразилия, Индонезия
Подоляк раскритиковал мирные планы Индонезии и Бразилии

Подоляк назвал мирные планы Индонезии и Бразилии оторванными от реальности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мирные планы Индонезии и Бразилии оторваны от реальности и не ведут к миру, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Берем индонезийский, бразильский сценарий. Они оторваны от реальности, они не про справедливость, не об окончании войны, поэтому они скорее вредят, чем приведут к какому-то справедливому процессу, урегулированию", - сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.
Вид на Красную Площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию с мирным планом Индонезии по Украине
Вчера, 12:14
Министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в конце февраля, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в противостояние на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации. Британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру отмечала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба " с участием Китая.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Кулеба назвал условия Украины по мирному плану
25 апреля, 23:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякЛуис Инасиу Лула да СилваРоссияООНБразилияИндонезия
 
 
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