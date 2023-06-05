https://ria.ru/20230605/pervomaysk-1876156095.html
ВСУ ночью дважды обстреляли Первомайск в ЛНР
ВСУ ночью дважды обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 05.06.2023
ВСУ ночью дважды обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска в ночь на понедельник два раза обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, применив, предположительно, ракеты HIMARS, сообщил мэр... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:06
2023-06-05T09:06
2023-06-05T09:25
первомайск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 5 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник два раза обстреляли Первомайск в Луганской народной республике, применив, предположительно, ракеты HIMARS, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем телеграм-канале."Сегодня ночью город вновь был обстрелян украинскими вооруженными формированиями. Два раза за ночь, ориентировочно в 3.30 и 5.00 (совпадает с мск - ред.), и, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, противник нанес удар по разным районам города", - написал Колягин.По предварительной информации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
первомайск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
первомайск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Первомайск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ ночью дважды обстреляли Первомайск в ЛНР
ВСУ ночью дважды обстреляли Первомайск в ЛНР, предположительно, из HIMARS