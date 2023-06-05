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В Белом доме назвали поставки средств ПВО Украине главным приоритетом - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:50 05.06.2023 (обновлено: 22:01 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/patriot-1876327746.html
В Белом доме назвали поставки средств ПВО Украине главным приоритетом
В Белом доме назвали поставки средств ПВО Украине главным приоритетом - РИА Новости, 05.06.2023
В Белом доме назвали поставки средств ПВО Украине главным приоритетом
США и их союзники не имеют в своем распоряжении большого числа зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако поставки средств ПВО Украине остаются ключевым... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:50
2023-06-05T22:01
в мире
сша
специальная военная операция на украине
украина
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США и их союзники не имеют в своем распоряжении большого числа зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако поставки средств ПВО Украине остаются ключевым приоритетом, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Их не так много ни в нашем арсенале, ни среди запасов стран, которые их приобрели, но опять же, не хочу забегать вперед относительно того положения, в котором мы находимся. Что мы знаем, так это то, что (поставки) средств ПВО являются приоритетом", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он заверил, что вооружения из данной сферы "остаются на первом месте в перечне средств, которые США намерены поставить Украине".
https://ria.ru/20230605/ukraina-1876164672.html
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в мире, сша, украина, джон кирби
В мире, США, Специальная военная операция на Украине, Украина, Джон Кирби
В Белом доме назвали поставки средств ПВО Украине главным приоритетом

Белый дом назвал поставки ПВО Украине приоритетом, несмотря на небольшое число ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США и их союзники не имеют в своем распоряжении большого числа зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако поставки средств ПВО Украине остаются ключевым приоритетом, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Их не так много ни в нашем арсенале, ни среди запасов стран, которые их приобрели, но опять же, не хочу забегать вперед относительно того положения, в котором мы находимся. Что мы знаем, так это то, что (поставки) средств ПВО являются приоритетом", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Он заверил, что вооружения из данной сферы "остаются на первом месте в перечне средств, которые США намерены поставить Украине".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДжон Кирби
 
 
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