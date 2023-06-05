https://ria.ru/20230605/patriot-1876327746.html

В Белом доме назвали поставки средств ПВО Украине главным приоритетом

В Белом доме назвали поставки средств ПВО Украине главным приоритетом - РИА Новости, 05.06.2023

В Белом доме назвали поставки средств ПВО Украине главным приоритетом

США и их союзники не имеют в своем распоряжении большого числа зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако поставки средств ПВО Украине остаются ключевым... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T21:50

2023-06-05T21:50

2023-06-05T22:01

в мире

сша

специальная военная операция на украине

украина

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США и их союзники не имеют в своем распоряжении большого числа зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако поставки средств ПВО Украине остаются ключевым приоритетом, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Их не так много ни в нашем арсенале, ни среди запасов стран, которые их приобрели, но опять же, не хочу забегать вперед относительно того положения, в котором мы находимся. Что мы знаем, так это то, что (поставки) средств ПВО являются приоритетом", - сказал Кирби в ходе брифинга.Он заверил, что вооружения из данной сферы "остаются на первом месте в перечне средств, которые США намерены поставить Украине".

https://ria.ru/20230605/ukraina-1876164672.html

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в мире, сша, украина, джон кирби