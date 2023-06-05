https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876283775.html

В Ижевске у двух человек заподозрили отравление метанолом из-за сидра

В Ижевске у двух человек заподозрили отравление метанолом из-за сидра - РИА Новости, 05.06.2023

В Ижевске у двух человек заподозрили отравление метанолом из-за сидра

У двух пациентов, попавших в больницу после употребления суррогатного сидра в Ижевске, подозревают отравление метанолом, сообщил минздрав Удмуртии. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T17:46

2023-06-05T17:46

2023-06-05T18:02

происшествия

ижевск

массовое отравление сидром в россии

ульяновская область

самарская область

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УФА, 5 июн – РИА Новости. У двух пациентов, попавших в больницу после употребления суррогатного сидра в Ижевске, подозревают отравление метанолом, сообщил минздрав Удмуртии. На данный момент известно о 16 смертельных случаях отравления в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области. Кроме того, врачи борются за жизнь двух жителей Ижевска, которые находятся в критическом состоянии. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). "У пациентов, отравившихся суррогатным сидром, подозревают отравление метанолом", - говорится в телеграм-канале минздрава. Следователи Удмуртии возбудили уголовное дело, минпром призвал прекратить продажу сидра в регионе, а полицейские изъяли более 100 литров сидра в двух магазинах Ижевска.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

ижевск

ульяновская область

самарская область

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