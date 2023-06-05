https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876234465.html

В Удмуртии двое жителей отравились сидром

В Удмуртии двое жителей отравились сидром - РИА Новости, 05.06.2023

В Удмуртии двое жителей отравились сидром

Два человека в Удмуртии отравились сидром, они находятся в больнице в критическом состоянии, сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:23

2023-06-05T14:23

2023-06-05T15:23

удмуртская республика (удмуртия)

массовое отравление сидром в россии

следственный комитет россии (ск рф)

самара

алексей русских

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УФА, 5 июн - РИА Новости. Два человека в Удмуртии отравились сидром, они находятся в больнице в критическом состоянии, сообщила вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук."20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии", - написала Пинчук в своем телеграм-канале.По ее словам, отделение подготовилось на случай поступления новых пострадавших: все лекарственные препараты имеются в наличии, при необходимости будут развернуты дополнительные койки.Как напомнила Пинчук, опасность отравления суррогатом заключается в том, что его сложно диагностировать, поскольку содержащие метанол напитки по вкусу не отличаются от качественного алкоголя.Вице-премьер призвала как можно скорее обращаться к врачам при появлении характерных для отравления симптомов — слабости, головной боли, рвоты, одышки, нарушения зрения, снижения давления, нарушения сознания.Ранее следствие сообщило, что в Ульяновской области зафиксировали случаи отравления сидром, приобретенным в магазинах "Территория пива". По предварительным данным, от напитка "Мистер Сидр" пострадали 22 человека, восемь из них скончались. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, задержан предприниматель из Самарской области.Также стало известно о смерти двоих жительниц Новокуйбышевска в Самарской области. Они погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.

https://ria.ru/20230206/sud-1850093532.html

https://ria.ru/20230605/proverka-1876230416.html

удмуртская республика (удмуртия)

самара

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удмуртская республика (удмуртия), массовое отравление сидром в россии, следственный комитет россии (ск рф), самара, алексей русских