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Власти Димитровграда рассказали подробности массового отравления алкоголем - РИА Новости, 05.06.2023
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10:19 05.06.2023 (обновлено: 17:53 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876169735.html
Власти Димитровграда рассказали подробности массового отравления алкоголем
Власти Димитровграда рассказали подробности массового отравления алкоголем - РИА Новости, 05.06.2023
Власти Димитровграда рассказали подробности массового отравления алкоголем
Шесть человек погибли за три дня в городе Димитровграде Ульяновской области, еще шесть, по уточненным данным, находятся в реанимации после отравления... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:19
2023-06-05T17:53
димитровград
происшествия
здоровье - общество
ульяновская область
массовое отравление сидром в россии
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли за три дня в городе Димитровграде Ульяновской области, еще шесть, по уточненным данным, находятся в реанимации после отравления слабоалкогольными разливными напитками, сообщил глава города Андрей Большаков."Собрал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по теме выявленных в Димитровграде случаев отравления слабоалкогольными разливными напитками. По уточненной информации, с 3 по 5 июня после в больницы обратились 12 горожан. К этому моменту зафиксированы шесть летальных исходов. Ещё шесть человек находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая помощь... Ведется изъятие продукции из торговых точек", - написал Большаков в своем телеграм-канале. Он отметил, что семьям умерших власти окажут поддержку в индивидуальном порядке совместно с минсоцзащиты области.Как сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте", отравившиеся с 3 по 5 июня обращались за медицинской помощью в клиническую больницу №172 ФМБА России с симптомами отравления."Все они употребляли алкогольные напитки, в том числе яблочный сидр производства Самарской области. Напитки были куплены в разных торговых точках... Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, но, к сожалению, не всех удаётся спасти. На этот час зафиксировано шесть летальных исходов - пять человек умерли в больнице, и один скончался дома... Если вы пили сидр, но пока не почувствовали никаких симптомов отравления, обратитесь к медикам для обследования. Известно, что у некоторых пострадавших симптомы отравления проявились не сразу, а только через сутки", - говорится в сообщении.Ранее следствие сообщило, что 3-4 июня ряд жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом", из них шестеро скончались. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876166478.html
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димитровград, происшествия, здоровье - общество, ульяновская область, массовое отравление сидром в россии
Димитровград, Происшествия, Здоровье - Общество, Ульяновская область, Массовое отравление сидром в России
Власти Димитровграда рассказали подробности массового отравления алкоголем

В Димитровграде отравились сидром 11 человек за три дня, алкоголь покупали в разных местах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли за три дня в городе Димитровграде Ульяновской области, еще шесть, по уточненным данным, находятся в реанимации после отравления слабоалкогольными разливными напитками, сообщил глава города Андрей Большаков.
"Собрал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по теме выявленных в Димитровграде случаев отравления слабоалкогольными разливными напитками. По уточненной информации, с 3 по 5 июня после в больницы обратились 12 горожан. К этому моменту зафиксированы шесть летальных исходов. Ещё шесть человек находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая помощь... Ведется изъятие продукции из торговых точек", - написал Большаков в своем телеграм-канале. Он отметил, что семьям умерших власти окажут поддержку в индивидуальном порядке совместно с минсоцзащиты области.
Покупка алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Жителей Димитровграда призвали не покупать сидр после гибели шести человек
Вчера, 09:56
Как сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте", отравившиеся с 3 по 5 июня обращались за медицинской помощью в клиническую больницу №172 ФМБА России с симптомами отравления.
"Все они употребляли алкогольные напитки, в том числе яблочный сидр производства Самарской области. Напитки были куплены в разных торговых точках... Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, но, к сожалению, не всех удаётся спасти. На этот час зафиксировано шесть летальных исходов - пять человек умерли в больнице, и один скончался дома... Если вы пили сидр, но пока не почувствовали никаких симптомов отравления, обратитесь к медикам для обследования. Известно, что у некоторых пострадавших симптомы отравления проявились не сразу, а только через сутки", - говорится в сообщении.
Ранее следствие сообщило, что 3-4 июня ряд жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом", из них шестеро скончались. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг.
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