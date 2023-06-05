https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876169735.html

Власти Димитровграда рассказали подробности массового отравления алкоголем

Власти Димитровграда рассказали подробности массового отравления алкоголем - РИА Новости, 05.06.2023

Власти Димитровграда рассказали подробности массового отравления алкоголем

Шесть человек погибли за три дня в городе Димитровграде Ульяновской области, еще шесть, по уточненным данным, находятся в реанимации после отравления... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:19

2023-06-05T10:19

2023-06-05T17:53

димитровград

происшествия

здоровье - общество

ульяновская область

массовое отравление сидром в россии

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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли за три дня в городе Димитровграде Ульяновской области, еще шесть, по уточненным данным, находятся в реанимации после отравления слабоалкогольными разливными напитками, сообщил глава города Андрей Большаков."Собрал заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по теме выявленных в Димитровграде случаев отравления слабоалкогольными разливными напитками. По уточненной информации, с 3 по 5 июня после в больницы обратились 12 горожан. К этому моменту зафиксированы шесть летальных исходов. Ещё шесть человек находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая помощь... Ведется изъятие продукции из торговых точек", - написал Большаков в своем телеграм-канале. Он отметил, что семьям умерших власти окажут поддержку в индивидуальном порядке совместно с минсоцзащиты области.Как сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте", отравившиеся с 3 по 5 июня обращались за медицинской помощью в клиническую больницу №172 ФМБА России с симптомами отравления."Все они употребляли алкогольные напитки, в том числе яблочный сидр производства Самарской области. Напитки были куплены в разных торговых точках... Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, но, к сожалению, не всех удаётся спасти. На этот час зафиксировано шесть летальных исходов - пять человек умерли в больнице, и один скончался дома... Если вы пили сидр, но пока не почувствовали никаких симптомов отравления, обратитесь к медикам для обследования. Известно, что у некоторых пострадавших симптомы отравления проявились не сразу, а только через сутки", - говорится в сообщении.Ранее следствие сообщило, что 3-4 июня ряд жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом", из них шестеро скончались. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг.

https://ria.ru/20230605/sidr-1876166478.html

https://ria.ru/20220816/butlegery-1809799295.html

димитровград

ульяновская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

димитровград, происшествия, здоровье - общество, ульяновская область, массовое отравление сидром в россии