https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876306406.html

Кулеба заявил, что у Киева достаточно оружия для контрнаступления

Кулеба заявил, что у Киева достаточно оружия для контрнаступления - РИА Новости, 05.06.2023

Кулеба заявил, что у Киева достаточно оружия для контрнаступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил уже достаточно оружия для контрнаступления, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T19:35

2023-06-05T19:35

2023-06-05T19:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

дмитрий кулеба

игорь конашенков

нато

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил уже достаточно оружия для контрнаступления, передает агентство Рейтер. "У Украины достаточно оружия для контрнаступления против России. Эта операция даст стране победу, необходимую для вступления в НАТО", - говорится в заявлении агентства, которому Кулеба дал интервью. Как отметил глава украинского МИД, членство Украины в Североатлантическом альянсе, вероятно, будет возможно только после окончания российской военной операции против Киева. Кулеба не стал отвечать на вопрос агентства, связанный с началом контрнаступления Украины. В понедельник агентство передавало, что в генеральном штабе вооруженных сил Украины отрицают начало украинского контрнаступления. Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность" с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а также с тем, что Запад требует от Киева быстрых и победоносных результатов, и ему приходится постоянно отчитываться.

https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876294743.html

https://ria.ru/20230605/kontrnastuplenie-1876198251.html

украина

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, дмитрий кулеба, игорь конашенков, нато