https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876268338.html

СМИ: в Британии признали, что поставки оружия не помогут Украине

СМИ: в Британии признали, что поставки оружия не помогут Украине - РИА Новости, 05.06.2023

СМИ: в Британии признали, что поставки оружия не помогут Украине

Британские чиновники признают, что передача Киеву различных типов западного вооружения не приведет к поражению России, Киеву необходимы последовательные серии... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:39

2023-06-05T16:39

2023-06-05T16:39

специальная военная операция на украине

россия

украина

нато

великобритания

в мире

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Британские чиновники признают, что передача Киеву различных типов западного вооружения не приведет к поражению России, Киеву необходимы последовательные серии поставок определенных типов оружия и техники, сообщает телеканал NBC News. "Британские чиновники признают, что предоставление Украине "пёстрой смеси" оружия не приведет к поражению России в долгосрочной перспективе", - сообщает телеканал. Отмечается, что для поддержки Киева западным странам предстоит поставлять конкретные типы вооружений и техники вместо того, чтобы передавать Украине различные образцы. "Украине нужно будет выставить последовательную серию военной техники — например, танки Leopard на земле и F-16 (истребители - ред.) в воздухе, — а не сочетание различной техники", - уточняет телеканал. Британские парламентарии также выступают за то, чтобы Украина сама наладила производство военной техники, отмечая, конфликт будет продолжаться гораздо дольше, чем ожидалось. "Нам нужно начать обсуждение того, как нарастить производственные мощности Украины для создания собственного снаряжения", - заявил NBC председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230602/ukraina-1875790269.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, нато, великобритания, в мире, оружие