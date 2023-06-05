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СМИ: в Британии признали, что поставки оружия не помогут Украине - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876268338.html
СМИ: в Британии признали, что поставки оружия не помогут Украине
СМИ: в Британии признали, что поставки оружия не помогут Украине - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ: в Британии признали, что поставки оружия не помогут Украине
Британские чиновники признают, что передача Киеву различных типов западного вооружения не приведет к поражению России, Киеву необходимы последовательные серии... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:39
2023-06-05T16:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
великобритания
в мире
оружие
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Британские чиновники признают, что передача Киеву различных типов западного вооружения не приведет к поражению России, Киеву необходимы последовательные серии поставок определенных типов оружия и техники, сообщает телеканал NBC News. "Британские чиновники признают, что предоставление Украине "пёстрой смеси" оружия не приведет к поражению России в долгосрочной перспективе", - сообщает телеканал. Отмечается, что для поддержки Киева западным странам предстоит поставлять конкретные типы вооружений и техники вместо того, чтобы передавать Украине различные образцы. "Украине нужно будет выставить последовательную серию военной техники — например, танки Leopard на земле и F-16 (истребители - ред.) в воздухе, — а не сочетание различной техники", - уточняет телеканал. Британские парламентарии также выступают за то, чтобы Украина сама наладила производство военной техники, отмечая, конфликт будет продолжаться гораздо дольше, чем ожидалось. "Нам нужно начать обсуждение того, как нарастить производственные мощности Украины для создания собственного снаряжения", - заявил NBC председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230602/ukraina-1875790269.html
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россия, украина, нато, великобритания, в мире, оружие
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, Великобритания, В мире, Оружие
СМИ: в Британии признали, что поставки оружия не помогут Украине

NBC News: британские чиновники признали, что поставки оружия не помогут Украине победить

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Британские чиновники признают, что передача Киеву различных типов западного вооружения не приведет к поражению России, Киеву необходимы последовательные серии поставок определенных типов оружия и техники, сообщает телеканал NBC News.
«
"Британские чиновники признают, что предоставление Украине "пёстрой смеси" оружия не приведет к поражению России в долгосрочной перспективе", - сообщает телеканал.
Отмечается, что для поддержки Киева западным странам предстоит поставлять конкретные типы вооружений и техники вместо того, чтобы передавать Украине различные образцы. "Украине нужно будет выставить последовательную серию военной техники — например, танки Leopard на земле и F-16 (истребители - ред.) в воздухе, — а не сочетание различной техники", - уточняет телеканал.
Британские парламентарии также выступают за то, чтобы Украина сама наладила производство военной техники, отмечая, конфликт будет продолжаться гораздо дольше, чем ожидалось.
"Нам нужно начать обсуждение того, как нарастить производственные мощности Украины для создания собственного снаряжения", - заявил NBC председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Запасы техники для отправки Украине на Западе на исходе, заявили в Британии
2 июня, 14:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаНАТОВеликобританияВ миреОружие
 
 
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