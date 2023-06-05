https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876182914.html

В Бельгии расследуют использование ее оружия украинской ДРГ под Белгородом

В Бельгии расследуют использование ее оружия украинской ДРГ под Белгородом - РИА Новости, 05.06.2023

В Бельгии расследуют использование ее оружия украинской ДРГ под Белгородом

Спецслужбы Бельгии расследуют использование переданного королевством оружия при атаке диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Белгородскую область, сообщил... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:30

2023-06-05T11:30

2023-06-05T12:57

специальная военная операция на украине

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белгородская область

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БРЮССЕЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Спецслужбы Бельгии расследуют использование переданного королевством оружия при атаке диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Белгородскую область, сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо в эфире телеканала RTBF."Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию", — сказал политик.При этом он подчеркнул, что существуют четкие правила, которые регулируют использование оружия, безвозмездно переданного Киеву. "Наше оружие, которое поставляется на Украину, предназначено исключительно для оборонительных целей на украинской территории. Эти правила распространяются на бельгийское оружие и оружие других европейских стран. Мы просим украинцев прояснить ситуацию", — указал премьер.При этом он не стал отвечать на вопрос о последствиях для Украины, если использование оружия в Белгородской области подтвердится. "Сначала давайте попытаемся установить факты: относится ли это оружие к тому, которое было передано Украине Бельгией для обороны. <…> Я не хочу пока отвечать на гипотетические вопросы, но есть четкие правила использования бельгийского вооружения", — подчеркнул де Кроо.В воскресенье бельгийские СМИ сообщили, что МИД и Минобороны королевства "при первой возможности" обратятся к украинским властям за разъяснениями из-за использования оружия бельгийского производства в Белгородской области.Газета The Washington Post в субботу сообщила, что террористы, атаковавшие российский регион в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии. В частности, они применяли винтовки производства Бельгии и Чехии и как минимум один противотанковый комплекс АТ-4, который используется Вооруженными силами США и западных стран. По информации, полученной изданием от американских наемников, воюющих в постсоветской республике, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам.При этом в Брюсселе подчеркивали, что оружие предназначалось исключительно для использования ВСУ с целью "защиты своей территории и населения". По словам бельгийских властей, это "прямо указывается в сопроводительных документах для каждой поставки оружия".Королевство ранее сообщало о поставках Украине штурмовых винтовок для сил специального назначения SCAR, ракет производства США класса "воздух — воздух" AIM-120, ручных противотанковых гранатометов M72, противотанковых боеприпасов и автоматического оружия местного производства. Кроме того, Бельгия намеревалась направить Киеву бронетехнику и грузовые автомобили.В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские бойцы Западного военного округа заблокировали и разгромили диверсантов, а их остатки отбросили на территорию постсоветской республики, где вели огонь по боевикам вплоть до их полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов.По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230502/oruzhie-1869176545.html

https://ria.ru/20230605/boy-1876137163.html

https://ria.ru/20230521/sallivan-1873276786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

бельгия, в мире, украина, белгородская область