Рейтинг@Mail.ru
Белгородский врач рассказал, как попал под обстрел в Безлюдовке - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876227582.html
Белгородский врач рассказал, как попал под обстрел в Безлюдовке
Белгородский врач рассказал, как попал под обстрел в Безлюдовке - РИА Новости, 05.06.2023
Белгородский врач рассказал, как попал под обстрел в Безлюдовке
Заведующий отделением травматологии и ортопедии детской областной больницы Белгородской области Сергей Извеков рассказал журналистам, как попал под обстрел в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:53
2023-06-05T13:53
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75a9995f656c9b9214e56c30d15e7aa6.jpg
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Заведующий отделением травматологии и ортопедии детской областной больницы Белгородской области Сергей Извеков рассказал журналистам, как попал под обстрел в Безлюдовке и получил осколочные ранения, помогая пострадавшим местным жителям. "Травма локтевого сустава и грудная клетка. Прилёт был, взорвалось рядышком", - рассказал Извеков. По словам пострадавшего, он узнал, что в районе дачных массивов в Безлюдовке оставались местные жители, которым нужна помощь. Он поехал туда на своей машине в субботу, чтобы им помочь. "После этого взрыва сел в машину, доехал до трассы Шебекинской, там уже плохо помню, что происходило. Потерял сознание", - добавил Извеков. Извеков ехал с женой Ириной. О произошедшем она вспоминает сквозь слезы. Говорит, что после того, как он потерял сознание, им помогли правоохранители. "Большое спасибо ребятам, которые помогли нам. Поляков Илья Станиславович, старший оперуполномоченный уголовного розыска по Шебекинскому округу, и Лукашов Иван Геннадьевич. Если бы не эти ребята, я не знаю, что было бы с мужем", - рассказала жена Ирина Извекова. По словам женщины, они кое-как остановили машину, и Сергей Извеков потерял сознание. Правоохранители его забрали и довезли до больницы. С машиной им помог посторонний человек – он доехал на автомобиле до Белгорода. Сейчас Сергей Извеков лечится в Городской больнице №2 Белгорода. Предполагает, что через неделю его выпишут и он сможет вернуться к работе и дальше помогать людям. Приграничный Шебекинский округ подвергается сильнейшем атакам уже на протяжении недели, обстрелы регулярно повторяются. Согласно сводке от губернатора региона Вячеслава Гладкова. 3 июня по Шебекинскому городскому округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов. В этот день в Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли 2 женщины, от полученных травм они скончались на месте. Также в двух этих селах двое жителей пострадали от осколков снарядов: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым.
https://ria.ru/20230602/shebekino-1875715203.html
https://ria.ru/20230604/shebekino-1876077884.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62f813129324e3ca72f3479a671a2565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородский врач рассказал, как попал под обстрел в Безлюдовке

Белгородский врач рассказал, как попал под обстрел в Безлюдовке и получил ранения

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОстатки снаряда
Остатки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Остатки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Заведующий отделением травматологии и ортопедии детской областной больницы Белгородской области Сергей Извеков рассказал журналистам, как попал под обстрел в Безлюдовке и получил осколочные ранения, помогая пострадавшим местным жителям.
"Травма локтевого сустава и грудная клетка. Прилёт был, взорвалось рядышком", - рассказал Извеков.
Последствия обстрела Шебекино
Беженка рассказала об обстреле Шебекино
2 июня, 11:13
По словам пострадавшего, он узнал, что в районе дачных массивов в Безлюдовке оставались местные жители, которым нужна помощь. Он поехал туда на своей машине в субботу, чтобы им помочь.
"После этого взрыва сел в машину, доехал до трассы Шебекинской, там уже плохо помню, что происходило. Потерял сознание", - добавил Извеков.
Извеков ехал с женой Ириной. О произошедшем она вспоминает сквозь слезы. Говорит, что после того, как он потерял сознание, им помогли правоохранители.
«
"Большое спасибо ребятам, которые помогли нам. Поляков Илья Станиславович, старший оперуполномоченный уголовного розыска по Шебекинскому округу, и Лукашов Иван Геннадьевич. Если бы не эти ребята, я не знаю, что было бы с мужем", - рассказала жена Ирина Извекова.
По словам женщины, они кое-как остановили машину, и Сергей Извеков потерял сознание. Правоохранители его забрали и довезли до больницы. С машиной им помог посторонний человек – он доехал на автомобиле до Белгорода.
Сейчас Сергей Извеков лечится в Городской больнице №2 Белгорода. Предполагает, что через неделю его выпишут и он сможет вернуться к работе и дальше помогать людям.
Приграничный Шебекинский округ подвергается сильнейшем атакам уже на протяжении недели, обстрелы регулярно повторяются. Согласно сводке от губернатора региона Вячеслава Гладкова. 3 июня по Шебекинскому городскому округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов. В этот день в Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли 2 женщины, от полученных травм они скончались на месте. Также в двух этих селах двое жителей пострадали от осколков снарядов: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым.
Пенсионерка из Шебекино об условиях в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Пенсионерка из Шебекино сожалеет, что не может защитить свой город
4 июня, 14:33
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала