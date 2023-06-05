https://ria.ru/20230605/obstrel-1876227582.html

Белгородский врач рассказал, как попал под обстрел в Безлюдовке

Белгородский врач рассказал, как попал под обстрел в Безлюдовке - РИА Новости, 05.06.2023

Белгородский врач рассказал, как попал под обстрел в Безлюдовке

Заведующий отделением травматологии и ортопедии детской областной больницы Белгородской области Сергей Извеков рассказал журналистам, как попал под обстрел в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:53

2023-06-05T13:53

2023-06-05T13:53

происшествия

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Заведующий отделением травматологии и ортопедии детской областной больницы Белгородской области Сергей Извеков рассказал журналистам, как попал под обстрел в Безлюдовке и получил осколочные ранения, помогая пострадавшим местным жителям. "Травма локтевого сустава и грудная клетка. Прилёт был, взорвалось рядышком", - рассказал Извеков. По словам пострадавшего, он узнал, что в районе дачных массивов в Безлюдовке оставались местные жители, которым нужна помощь. Он поехал туда на своей машине в субботу, чтобы им помочь. "После этого взрыва сел в машину, доехал до трассы Шебекинской, там уже плохо помню, что происходило. Потерял сознание", - добавил Извеков. Извеков ехал с женой Ириной. О произошедшем она вспоминает сквозь слезы. Говорит, что после того, как он потерял сознание, им помогли правоохранители. "Большое спасибо ребятам, которые помогли нам. Поляков Илья Станиславович, старший оперуполномоченный уголовного розыска по Шебекинскому округу, и Лукашов Иван Геннадьевич. Если бы не эти ребята, я не знаю, что было бы с мужем", - рассказала жена Ирина Извекова. По словам женщины, они кое-как остановили машину, и Сергей Извеков потерял сознание. Правоохранители его забрали и довезли до больницы. С машиной им помог посторонний человек – он доехал на автомобиле до Белгорода. Сейчас Сергей Извеков лечится в Городской больнице №2 Белгорода. Предполагает, что через неделю его выпишут и он сможет вернуться к работе и дальше помогать людям. Приграничный Шебекинский округ подвергается сильнейшем атакам уже на протяжении недели, обстрелы регулярно повторяются. Согласно сводке от губернатора региона Вячеслава Гладкова. 3 июня по Шебекинскому городскому округу выпущено 519 единиц различных боеприпасов. В этот день в Новой Таволжанке и в Безлюдовке в результате обстрела погибли 2 женщины, от полученных травм они скончались на месте. Также в двух этих селах двое жителей пострадали от осколков снарядов: мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей и женщина с осколочными ранениями левого плеча. Врачи оказывают всю необходимую помощь раненым.

https://ria.ru/20230602/shebekino-1875715203.html

https://ria.ru/20230604/shebekino-1876077884.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков