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При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.06.2023
При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области, его жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:43
2023-06-05T07:43
2023-06-05T07:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области, его жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он сообщил, что ночью во время обстрелов поврежден один из энергетических объектов в Белгородской области. В ближайшее время, по словам губернатора, начнется его восстановление."И самое плохое, что пострадал во время обстрелов один из мирных жителей. Но он находится под присмотром врачей, и его жизни ничего не угрожает. Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги", - написал Гладков.
https://ria.ru/20230605/bespilotniki-1876149091.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
Глава Белгородской области Гладков: при ночном обстреле энергообъектов пострадал житель