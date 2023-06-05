https://ria.ru/20230605/obstrel-1876149892.html

При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель

При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.06.2023

При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области, его жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T07:43

2023-06-05T07:43

2023-06-05T07:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области, его жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он сообщил, что ночью во время обстрелов поврежден один из энергетических объектов в Белгородской области. В ближайшее время, по словам губернатора, начнется его восстановление."И самое плохое, что пострадал во время обстрелов один из мирных жителей. Но он находится под присмотром врачей, и его жизни ничего не угрожает. Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги", - написал Гладков.

https://ria.ru/20230605/bespilotniki-1876149091.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия