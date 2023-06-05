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При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:43 05.06.2023 (обновлено: 07:55 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876149892.html
При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.06.2023
При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области, его жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T07:43
2023-06-05T07:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области, его жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он сообщил, что ночью во время обстрелов поврежден один из энергетических объектов в Белгородской области. В ближайшее время, по словам губернатора, начнется его восстановление."И самое плохое, что пострадал во время обстрелов один из мирных жителей. Но он находится под присмотром врачей, и его жизни ничего не угрожает. Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги", - написал Гладков.
https://ria.ru/20230605/bespilotniki-1876149091.html
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель

Глава Белгородской области Гладков: при ночном обстреле энергообъектов пострадал житель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 июн – РИА Новости. Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области, его жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он сообщил, что ночью во время обстрелов поврежден один из энергетических объектов в Белгородской области. В ближайшее время, по словам губернатора, начнется его восстановление.
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"И самое плохое, что пострадал во время обстрелов один из мирных жителей. Но он находится под присмотром врачей, и его жизни ничего не угрожает. Я уверен, что наши врачи очень быстро помогут ему встать на ноги", - написал Гладков.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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