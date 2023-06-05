https://ria.ru/20230605/nebenzya-1876324477.html

Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС

Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2023

Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС

Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, предложенных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T21:24

2023-06-05T21:24

2023-06-05T21:40

россия

василий небензя

рафаэль гросси

запорожская аэс

магатэ

в мире

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafb82d1e70ca4e8eff4eaff1a1860fd.jpg

ООН, 5 июн – РИА Новости. Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, предложенных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать резолюций, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Эти пять пунктов, которые огласил Рафаэль Гросси, мы и так осуществляем, нам не нужны для этого никакие резолюции или заявления", - сказал Небензя.По его словам, проблема в том, что "все стыдливо умалчивают о том, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС". Как заявил постпред, предполагать, что Россия обстреливает ЗАЭС – значит, не дружить со здравым смыслом.По его словам, сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС, "разумеется, понимают, что обстрелы станции идут извне, с украинской стороны"."Глава МАГАТЭ говорит, что у МАГАТЭ нет атрибутивных функций и поэтому оно не может давать определения тому, откуда ведется стрельба. Но… сейчас с одобрением этих пяти пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, безусловно, мы рассчитываем на то, что такая фиксация будет вестись", - заявил Небензя.

https://ria.ru/20230601/zaes-1875572570.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, василий небензя, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, в мире, оон