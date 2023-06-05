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Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2023
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21:24 05.06.2023 (обновлено: 21:40 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/nebenzya-1876324477.html
Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС
Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2023
Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС
Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, предложенных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:24
2023-06-05T21:40
россия
василий небензя
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
в мире
оон
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ООН, 5 июн – РИА Новости. Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, предложенных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать резолюций, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.&quot;Эти пять пунктов, которые огласил Рафаэль Гросси, мы и так осуществляем, нам не нужны для этого никакие резолюции или заявления&quot;, - сказал Небензя.По его словам, проблема в том, что "все стыдливо умалчивают о том, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС". Как заявил постпред, предполагать, что Россия обстреливает ЗАЭС – значит, не дружить со здравым смыслом.По его словам, сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС, "разумеется, понимают, что обстрелы станции идут извне, с украинской стороны"."Глава МАГАТЭ говорит, что у МАГАТЭ нет атрибутивных функций и поэтому оно не может давать определения тому, откуда ведется стрельба. Но… сейчас с одобрением этих пяти пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, безусловно, мы рассчитываем на то, что такая фиксация будет вестись", - заявил Небензя.
https://ria.ru/20230601/zaes-1875572570.html
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россия, василий небензя, рафаэль гросси, запорожская аэс, магатэ, в мире, оон
Россия, Василий Небензя, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, В мире, ООН
Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС

Небензя: Россия и без резолюции исполняет пять пунктов Гросси по безопасности ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 5 июн – РИА Новости. Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, предложенных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать резолюций, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«

"Эти пять пунктов, которые огласил Рафаэль Гросси, мы и так осуществляем, нам не нужны для этого никакие резолюции или заявления", - сказал Небензя.

По его словам, проблема в том, что "все стыдливо умалчивают о том, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС". Как заявил постпред, предполагать, что Россия обстреливает ЗАЭС – значит, не дружить со здравым смыслом.
По его словам, сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС, "разумеется, понимают, что обстрелы станции идут извне, с украинской стороны".
«
"Глава МАГАТЭ говорит, что у МАГАТЭ нет атрибутивных функций и поэтому оно не может давать определения тому, откуда ведется стрельба. Но… сейчас с одобрением этих пяти пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, безусловно, мы рассчитываем на то, что такая фиксация будет вестись", - заявил Небензя.
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РоссияВасилий НебензяРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСМАГАТЭВ миреООН
 
 
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