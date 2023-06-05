https://ria.ru/20230605/nebenzya-1876324477.html
Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС
Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2023
Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС
Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, предложенных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:24
2023-06-05T21:24
2023-06-05T21:40
россия
василий небензя
рафаэль гросси
запорожская аэс
магатэ
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ООН, 5 июн – РИА Новости. Россия и так исполняет пять пунктов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, предложенных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, для этого не нужно принимать резолюций, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя."Эти пять пунктов, которые огласил Рафаэль Гросси, мы и так осуществляем, нам не нужны для этого никакие резолюции или заявления", - сказал Небензя.По его словам, проблема в том, что "все стыдливо умалчивают о том, откуда прилетают снаряды на Запорожскую АЭС". Как заявил постпред, предполагать, что Россия обстреливает ЗАЭС – значит, не дружить со здравым смыслом.По его словам, сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС, "разумеется, понимают, что обстрелы станции идут извне, с украинской стороны"."Глава МАГАТЭ говорит, что у МАГАТЭ нет атрибутивных функций и поэтому оно не может давать определения тому, откуда ведется стрельба. Но… сейчас с одобрением этих пяти пунктов по обеспечению безопасности ЗАЭС, безусловно, мы рассчитываем на то, что такая фиксация будет вестись", - заявил Небензя.
https://ria.ru/20230601/zaes-1875572570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Василий Небензя, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, В мире, ООН
Небензя прокомментировал предложения Гросси по безопасности ЗАЭС
Небензя: Россия и без резолюции исполняет пять пунктов Гросси по безопасности ЗАЭС