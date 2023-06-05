https://ria.ru/20230605/nato-1876265092.html

Американский генерал заявил, что у НАТО не получается сдерживать Россию

Американский генерал заявил, что у НАТО не получается сдерживать Россию - РИА Новости, 05.06.2023

Американский генерал заявил, что у НАТО не получается сдерживать Россию

НАТО не хватает военной мобильности, чтобы эффективно сдерживать Россию, заявил в интервью газете The Washington Post бывший главнокомандующий армией США в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:29

2023-06-05T16:29

2023-06-05T16:53

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россия

сша

бен ходжес

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. НАТО не хватает военной мобильности, чтобы эффективно сдерживать Россию, заявил в интервью газете The Washington Post бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес."Быть ​​быстрее, чем русские, чтобы добраться до критического места, — это единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы до сих пор не можем этого сделать. Военная мобильность по-прежнему остается проблемой", — подчеркнул он. По данным СМИ, Североатлантический альянс не взял на себя обязательства по постоянному наземному контингенту, который просили некоторые страны. Издание, ссылаясь на интервью с аналитиками и высокопоставленными чиновниками, отметило, что до полного пересмотра стратегической концепции еще далеко, прежде чем НАТО "сможет дать отпор России, не потеряв при этом ни пяди территории".Ранее WP со ссылкой на данные официального представителя НАТО Оаны Лунгеску сообщала о том, что альянс удвоил свое военное присутствие в Восточной Европе по сравнению с 2021 годом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, бен ходжес, нато