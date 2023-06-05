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Американский генерал заявил, что у НАТО не получается сдерживать Россию - РИА Новости, 05.06.2023
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16:29 05.06.2023 (обновлено: 16:53 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/nato-1876265092.html
Американский генерал заявил, что у НАТО не получается сдерживать Россию
Американский генерал заявил, что у НАТО не получается сдерживать Россию - РИА Новости, 05.06.2023
Американский генерал заявил, что у НАТО не получается сдерживать Россию
НАТО не хватает военной мобильности, чтобы эффективно сдерживать Россию, заявил в интервью газете The Washington Post бывший главнокомандующий армией США в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:29
2023-06-05T16:53
в мире
россия
сша
бен ходжес
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. НАТО не хватает военной мобильности, чтобы эффективно сдерживать Россию, заявил в интервью газете The Washington Post бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес."Быть ​​быстрее, чем русские, чтобы добраться до критического места, — это единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы до сих пор не можем этого сделать. Военная мобильность по-прежнему остается проблемой", — подчеркнул он. По данным СМИ, Североатлантический альянс не взял на себя обязательства по постоянному наземному контингенту, который просили некоторые страны. Издание, ссылаясь на интервью с аналитиками и высокопоставленными чиновниками, отметило, что до полного пересмотра стратегической концепции еще далеко, прежде чем НАТО "сможет дать отпор России, не потеряв при этом ни пяди территории".Ранее WP со ссылкой на данные официального представителя НАТО Оаны Лунгеску сообщала о том, что альянс удвоил свое военное присутствие в Восточной Европе по сравнению с 2021 годом.
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в мире, россия, сша, бен ходжес, нато
В мире, Россия, США, Бен Ходжес, НАТО
Американский генерал заявил, что у НАТО не получается сдерживать Россию

Генерал Ходжес: НАТО не хватает военной мобильности, чтобы эффективно сдерживать Россию

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. НАТО не хватает военной мобильности, чтобы эффективно сдерживать Россию, заявил в интервью газете The Washington Post бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
"Быть ​​быстрее, чем русские, чтобы добраться до критического места, — это единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы до сих пор не можем этого сделать. Военная мобильность по-прежнему остается проблемой", — подчеркнул он.
По данным СМИ, Североатлантический альянс не взял на себя обязательства по постоянному наземному контингенту, который просили некоторые страны. Издание, ссылаясь на интервью с аналитиками и высокопоставленными чиновниками, отметило, что до полного пересмотра стратегической концепции еще далеко, прежде чем НАТО "сможет дать отпор России, не потеряв при этом ни пяди территории".
Ранее WP со ссылкой на данные официального представителя НАТО Оаны Лунгеску сообщала о том, что альянс удвоил свое военное присутствие в Восточной Европе по сравнению с 2021 годом.
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