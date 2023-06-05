https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876272507.html
ВС России успешно сдерживают наступление Киева на Южнодонецком направлении
ВС России успешно сдерживают наступление Киева на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.06.2023
ВС России успешно сдерживают наступление Киева на Южнодонецком направлении
Вооруженные силы успешно сдерживают наступление ВСУ в районе села Новодонецкое и совхоза "Октябрь" на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:59
2023-06-05T16:59
2023-06-05T18:09
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вооруженные силы успешно сдерживают наступление ВСУ в районе села Новодонецкое и совхоза "Октябрь" на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. Украинские военные ввели в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками."Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск "Восток", — указали в министерстве.В ведомстве также подчеркнули, что вчерашние попытки ВСУ прорвать российскую оборону также оказались безуспешными."В результате комплексного огневого поражения он (противник. — Прим. ред.) понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции", — уточнили в министерстве.При этом ВСУ понесли потери в живой силе и технике."Только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП "Брэдли", — уточнили в Минобороны.Также российские бойцы взяли в плен пять украинских военнослужащих.Сегодня днем об активных боевых действиях и попытке прорыва российской обороны сообщали в Запорожской области. ВСУ пытались наступать в районе сел Новополь, Приютное, Новодаровка и Ровнополь, около границы региона с ДНР.Как сообщало Минобороны, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230602/udary-1875770901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России успешно сдерживают наступление Киева на Южнодонецком направлении
МО России: попытки ВСУ прорвать оборону на Южнодонецком направлении не увенчались успехом
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вооруженные силы успешно сдерживают наступление ВСУ в районе села Новодонецкое и совхоза "Октябрь" на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.
Украинские военные ввели в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками.
«
"Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск "Восток", — указали в министерстве.
В ведомстве также подчеркнули, что вчерашние попытки ВСУ прорвать российскую оборону также оказались безуспешными.
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"В результате комплексного огневого поражения он (противник. — Прим. ред.) понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции", — уточнили в министерстве.
При этом ВСУ понесли потери в живой силе и технике.
«
"Только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП "Брэдли", — уточнили в Минобороны.
Также российские бойцы взяли в плен пять украинских военнослужащих.
Сегодня днем об активных боевых действиях и попытке прорыва российской обороны сообщали в Запорожской области. ВСУ пытались наступать в районе сел Новополь, Приютное, Новодаровка и Ровнополь, около границы региона с ДНР.
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Как сообщало Минобороны, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.
О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве
, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря
, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
подчеркивал, что Москва
тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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