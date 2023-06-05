https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876272507.html

ВС России успешно сдерживают наступление Киева на Южнодонецком направлении

ВС России успешно сдерживают наступление Киева на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.06.2023

ВС России успешно сдерживают наступление Киева на Южнодонецком направлении

Вооруженные силы успешно сдерживают наступление ВСУ в районе села Новодонецкое и совхоза "Октябрь" на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:59

2023-06-05T16:59

2023-06-05T18:09

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вооруженные силы успешно сдерживают наступление ВСУ в районе села Новодонецкое и совхоза "Октябрь" на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. Украинские военные ввели в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками."Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск "Восток", — указали в министерстве.В ведомстве также подчеркнули, что вчерашние попытки ВСУ прорвать российскую оборону также оказались безуспешными."В результате комплексного огневого поражения он (противник. — Прим. ред.) понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции", — уточнили в министерстве.При этом ВСУ понесли потери в живой силе и технике."Только 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП "Брэдли", — уточнили в Минобороны.Также российские бойцы взяли в плен пять украинских военнослужащих.Сегодня днем об активных боевых действиях и попытке прорыва российской обороны сообщали в Запорожской области. ВСУ пытались наступать в районе сел Новополь, Приютное, Новодаровка и Ровнополь, около границы региона с ДНР.Как сообщало Минобороны, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Всего противник задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.О скором контрнаступлении ВСУ не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230602/udary-1875770901.html

https://ria.ru/20230605/gerasimov-1876137804.html

https://ria.ru/20230605/marinka-1876234186.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф