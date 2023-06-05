https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876140759.html
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабной атаки ВСУ
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабной атаки ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабной атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины с утра четвертого июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, сообщил официальный... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T02:44
2023-06-05T02:44
2023-06-05T04:03
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир рогов
игорь конашенков
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с утра четвертого июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.В атаке было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Целью ВСУ являлся прорыв российский обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. "Своих задач противник не добился, успеха не имел", - подчеркнул Конашенков.В результате умелых и грамотных действий группировки "Восток" потери украинских подразделений составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.Бои на Запорожском направленииБоевые столкновения в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжались более восьми часов, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике, сообщил РИА Новости в воскресенье глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая", - сказал Рогов. По его словам, все попытки прорвать линию фронта пресечены.Рогов подчеркнул, что украинские войска прощупывают линию обороны и готовность российских войск к отражению более массированной атаки.Сроки сдвигаютсяУкраинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели.При этом его сроки неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания по этому поводу и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230605/unichtozhenie-1876138812.html
https://ria.ru/20230604/kontrnastuplenie-1876109644.html
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Минобороны РФ о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении
Полное заявление Минобороны России о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении.и кадры уничтожения техники противника
2023-06-05T02:44
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир рогов, игорь конашенков, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Рогов, Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины, США
Минобороны сообщило о срыве крупномасштабной атаки ВСУ
Минобороны России заявило о попытке ВСУ провести крупномасштабное наступление утром 4 июня
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с утра четвертого июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В атаке было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Целью ВСУ являлся прорыв российский обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева
, участке фронта. "Своих задач противник не добился, успеха не имел", - подчеркнул Конашенков.
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
В результате умелых и грамотных действий группировки "Восток" потери украинских подразделений составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.
Бои на Запорожском направлении
Боевые столкновения в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжались более восьми часов, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике, сообщил РИА Новости в воскресенье глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
.
"Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая", - сказал Рогов. По его словам, все попытки прорвать линию фронта пресечены.
Рогов подчеркнул, что украинские войска прощупывают линию обороны и готовность российских войск к отражению более массированной атаки.
Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен
не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели.
При этом его сроки неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, Москва тщательно отслеживает любые высказывания по этому поводу и учитывает их при планировании спецоперации.
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