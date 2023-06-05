https://ria.ru/20230605/nastuplenie-1876140759.html

Минобороны сообщило о срыве крупномасштабной атаки ВСУ

Минобороны сообщило о срыве крупномасштабной атаки ВСУ - РИА Новости, 05.06.2023

Минобороны сообщило о срыве крупномасштабной атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины с утра четвертого июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, сообщил официальный... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T02:44

2023-06-05T02:44

2023-06-05T04:03

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир рогов

игорь конашенков

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Украины с утра четвертого июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.В атаке было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Целью ВСУ являлся прорыв российский обороны на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. "Своих задач противник не добился, успеха не имел", - подчеркнул Конашенков.В результате умелых и грамотных действий группировки "Восток" потери украинских подразделений составили более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.Бои на Запорожском направленииБоевые столкновения в районе Времевского выступа на Запорожском направлении продолжались более восьми часов, украинские войска понесли потери в живой силе и бронетехнике, сообщил РИА Новости в воскресенье глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."Противник уже предпринимал ранее на этом участке разведку боем, но сегодня она была более активная и массовая", - сказал Рогов. По его словам, все попытки прорвать линию фронта пресечены.Рогов подчеркнул, что украинские войска прощупывают линию обороны и готовность российских войск к отражению более массированной атаки.Сроки сдвигаютсяУкраинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели.При этом его сроки неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Как отмечают российские специалисты, это связано, во-первых, с информационной войной — постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении — и, во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания по этому поводу и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230605/unichtozhenie-1876138812.html

https://ria.ru/20230604/kontrnastuplenie-1876109644.html

россия

сша

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Минобороны РФ о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении Полное заявление Минобороны России о крупномасштабном наступлении ВСУ на южнодонецком направлении.и кадры уничтожения техники противника 2023-06-05T02:44 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир рогов, игорь конашенков, вооруженные силы украины, сша