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Полицейских, задержавших обвиняемого в подрыве машины Прилепина, наградили - РИА Новости, 05.06.2023
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16:22 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/nagrada-1876263805.html
Полицейских, задержавших обвиняемого в подрыве машины Прилепина, наградили
Полицейских, задержавших обвиняемого в подрыве машины Прилепина, наградили - РИА Новости, 05.06.2023
Полицейских, задержавших обвиняемого в подрыве машины Прилепина, наградили
Троим полицейским, задержавшим Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, вручили награды, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:22
2023-06-05T16:22
нижегородская область
россия
глеб никитин
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
александр соколов
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Троим полицейским, задержавшим Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, вручили награды, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале. Пермякова задержали местные участковые, обратившие внимание на мужчину, который утверждал, что ловил куропаток на озере, которого на самом деле рядом не было. При досмотре у него нашли два паспорта – российский и украинский. "Сегодня наградили полицейских из Семеновского округа. Александр Соколов, Дмитрий Воеводин и Екатерина Сироткина – именно они 6 мая обнаружили и оперативно задержали мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля Захара Прилепина. За высокий профессионализм в раскрытии преступлений и в связи с празднованием 305-летия российской полиции нижегородским сотрудникам органов внутренних дел вручили награды от правительства Нижегородской области", - написал Никитин, поблагодарив сотрудников полиции "за оперативную и слаженную работу". Кроме того, как сообщается на сайте Росгвардии, Прилепина в больнице навестил временно исполняющий должность командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Просяник, пожелал скорейшего выздоровления и подарил ему книгу военных журналистов. "Прилепин поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Просяника за проявленное внимание и подчеркнул, что после восстановления от ранения намерен вернуться в строй Росгвардии", - подчеркнули в пресс-службе. Прилепину, перенесшему несколько операций, придется заново учиться ходить, заявил ранее Никитин. В обычную палату из отделения интенсивной терапии писателя перевели 24 мая. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
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нижегородская область, россия, глеб никитин, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр соколов, безопасность
Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Александр Соколов, Безопасность
Полицейских, задержавших обвиняемого в подрыве машины Прилепина, наградили

Нижегородских полицейских наградили за задержание обвиняемого в подрыве машины Прилепина

© Фото : Глеб Никитин/TelegramТроим полицейским, задержавшим Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, вручили награды, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Троим полицейским, задержавшим Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, вручили награды, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Глеб Никитин/Telegram
Троим полицейским, задержавшим Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, вручили награды, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Троим полицейским, задержавшим Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, вручили награды, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Пермякова задержали местные участковые, обратившие внимание на мужчину, который утверждал, что ловил куропаток на озере, которого на самом деле рядом не было. При досмотре у него нашли два паспорта – российский и украинский.
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"Сегодня наградили полицейских из Семеновского округа. Александр Соколов, Дмитрий Воеводин и Екатерина Сироткина – именно они 6 мая обнаружили и оперативно задержали мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля Захара Прилепина. За высокий профессионализм в раскрытии преступлений и в связи с празднованием 305-летия российской полиции нижегородским сотрудникам органов внутренних дел вручили награды от правительства Нижегородской области", - написал Никитин, поблагодарив сотрудников полиции "за оперативную и слаженную работу".
Кроме того, как сообщается на сайте Росгвардии, Прилепина в больнице навестил временно исполняющий должность командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Просяник, пожелал скорейшего выздоровления и подарил ему книгу военных журналистов.
"Прилепин поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Просяника за проявленное внимание и подчеркнул, что после восстановления от ранения намерен вернуться в строй Росгвардии", - подчеркнули в пресс-службе.
Прилепину, перенесшему несколько операций, придется заново учиться ходить, заявил ранее Никитин. В обычную палату из отделения интенсивной терапии писателя перевели 24 мая.
Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
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Нижегородская областьРоссияГлеб НикитинЗахар ПрилепинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Александр СоколовБезопасность
 
 
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