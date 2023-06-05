https://ria.ru/20230605/nagrada-1876263805.html

Полицейских, задержавших обвиняемого в подрыве машины Прилепина, наградили

Полицейских, задержавших обвиняемого в подрыве машины Прилепина, наградили - РИА Новости, 05.06.2023

Полицейских, задержавших обвиняемого в подрыве машины Прилепина, наградили

Троим полицейским, задержавшим Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, вручили награды, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T16:22

2023-06-05T16:22

2023-06-05T16:22

нижегородская область

россия

глеб никитин

захар прилепин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

александр соколов

безопасность

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Троим полицейским, задержавшим Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, вручили награды, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале. Пермякова задержали местные участковые, обратившие внимание на мужчину, который утверждал, что ловил куропаток на озере, которого на самом деле рядом не было. При досмотре у него нашли два паспорта – российский и украинский. "Сегодня наградили полицейских из Семеновского округа. Александр Соколов, Дмитрий Воеводин и Екатерина Сироткина – именно они 6 мая обнаружили и оперативно задержали мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля Захара Прилепина. За высокий профессионализм в раскрытии преступлений и в связи с празднованием 305-летия российской полиции нижегородским сотрудникам органов внутренних дел вручили награды от правительства Нижегородской области", - написал Никитин, поблагодарив сотрудников полиции "за оперативную и слаженную работу". Кроме того, как сообщается на сайте Росгвардии, Прилепина в больнице навестил временно исполняющий должность командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Сергей Просяник, пожелал скорейшего выздоровления и подарил ему книгу военных журналистов. "Прилепин поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Просяника за проявленное внимание и подчеркнул, что после восстановления от ранения намерен вернуться в строй Росгвардии", - подчеркнули в пресс-службе. Прилепину, перенесшему несколько операций, придется заново учиться ходить, заявил ранее Никитин. В обычную палату из отделения интенсивной терапии писателя перевели 24 мая. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html

https://ria.ru/20230510/prilepin-1870805234.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижегородская область, россия, глеб никитин, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр соколов, безопасность