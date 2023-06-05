https://ria.ru/20230605/moshennichestvo-1876212272.html
"Лаборатория Касперского" рассказала о необычном способе мошенничества
"Лаборатория Касперского" рассказала о необычном способе мошенничества - РИА Новости, 05.06.2023
"Лаборатория Касперского" рассказала о необычном способе мошенничества
Мошенники начали предлагать россиянам заработать на сервисе по расшифровке аудиозаписей, для получения заработка пользователям предлагается верифицировать... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:05
2023-06-05T13:05
2023-06-05T13:08
сша
россия
лаборатория касперского
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мошенники начали предлагать россиянам заработать на сервисе по расшифровке аудиозаписей, для получения заработка пользователям предлагается верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, однако деньги за работу так и не выплачиваются, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". "Эксперты "Лаборатории Касперского" раскрывают подробности необычной схемы мошенничества с предложением зарабатывать на транскрибации – расшифровке аудиозаписей. Цель злоумышленников – выманить у российских пользователей деньги", - сообщили в компании. Отмечается, что злоумышленники создали сразу несколько ресурсов с идентичным дизайном и контактами для связи, но разными названиями. На них предлагают "выполнять работу, которая не под силу компьютеру, – распознавать аудиофайлы и получать за это деньги". Речь идет о записях публичных выступлений, семинаров, судебных заседаний, интервью, лекций. Пользователей заманивают обещаниями высокого дохода, карьерного роста и удобным графиком: задания можно выполнять в любое время суток, а все, что нужно, – доступ к интернету и знание русского языка. "Чтобы привлечь потенциальных жертв, злоумышленники размещают на сайте информацию о том, сколько зарабатывают пользователи платформы за сутки – якобы в среднем около трех-четырех тысяч рублей. На одном из сайтов было указано, что за четыре месяца работы сервиса в нем зарегистрировалось почти пять тысяч человек, которым суммарно выплатили более 200 тысяч долларов США. В иностранной валюте указывается и стоимость выплат за конкретное задание", - отмечается в сообщении. Как полагают в компании, это может быть признаком того, что мошенники применяют схему не только в России, используя автоматический перевод и меняя отдельные элементы наполнения сайтов. Авторы также отмечают, что у платформы есть партнерская система – можно приглашать друзей и получать проценты с их заработка. Вероятно, это нужно для того, чтобы пользователи сами распространяли мошеннические ссылки среди своих контактов. "Жертве нужно зарегистрироваться на портале, чтобы якобы начать зарабатывать на транскрибации. После этого человек получает доступ к платформе. Здесь есть инструкция и ответы на популярные вопросы. После регистрации действительно предлагается расшифровать несколько аудиодорожек и отправить текст на проверку. Но затем, когда человек захочет вывести заработанное, сервис попросит верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. Однако никаких денег человек не получает", - подытожили в компании.
https://ria.ru/20230605/moshenniki-1876180580.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сша, россия, лаборатория касперского, общество
США, Россия, Лаборатория Касперского, Общество
"Лаборатория Касперского" рассказала о необычном способе мошенничества
"Лаборатория Касперского": мошенники предлагают заработать на расшифровке аудиозаписей
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Мошенники начали предлагать россиянам заработать на сервисе по расшифровке аудиозаписей, для получения заработка пользователям предлагается верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, однако деньги за работу так и не выплачиваются, говорится в сообщении
"Лаборатории Касперского".
"Эксперты "Лаборатории Касперского" раскрывают подробности необычной схемы мошенничества с предложением зарабатывать на транскрибации – расшифровке аудиозаписей. Цель злоумышленников – выманить у российских пользователей деньги", - сообщили в компании.
МВД предупредило о новой схеме мошенничества
Отмечается, что злоумышленники создали сразу несколько ресурсов с идентичным дизайном и контактами для связи, но разными названиями. На них предлагают "выполнять работу, которая не под силу компьютеру, – распознавать аудиофайлы и получать за это деньги". Речь идет о записях публичных выступлений, семинаров, судебных заседаний, интервью, лекций. Пользователей заманивают обещаниями высокого дохода, карьерного роста и удобным графиком: задания можно выполнять в любое время суток, а все, что нужно, – доступ к интернету и знание русского языка.
«
"Чтобы привлечь потенциальных жертв, злоумышленники размещают на сайте информацию о том, сколько зарабатывают пользователи платформы за сутки – якобы в среднем около трех-четырех тысяч рублей. На одном из сайтов было указано, что за четыре месяца работы сервиса в нем зарегистрировалось почти пять тысяч человек, которым суммарно выплатили более 200 тысяч долларов США. В иностранной валюте указывается и стоимость выплат за конкретное задание", - отмечается в сообщении.
Как полагают в компании, это может быть признаком того, что мошенники применяют схему не только в России
, используя автоматический перевод и меняя отдельные элементы наполнения сайтов. Авторы также отмечают, что у платформы есть партнерская система – можно приглашать друзей и получать проценты с их заработка. Вероятно, это нужно для того, чтобы пользователи сами распространяли мошеннические ссылки среди своих контактов.
"Жертве нужно зарегистрироваться на портале, чтобы якобы начать зарабатывать на транскрибации. После этого человек получает доступ к платформе. Здесь есть инструкция и ответы на популярные вопросы. После регистрации действительно предлагается расшифровать несколько аудиодорожек и отправить текст на проверку. Но затем, когда человек захочет вывести заработанное, сервис попросит верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. Однако никаких денег человек не получает", - подытожили в компании.
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