https://ria.ru/20230605/moshennichestvo-1876212272.html

"Лаборатория Касперского" рассказала о необычном способе мошенничества

"Лаборатория Касперского" рассказала о необычном способе мошенничества - РИА Новости, 05.06.2023

"Лаборатория Касперского" рассказала о необычном способе мошенничества

Мошенники начали предлагать россиянам заработать на сервисе по расшифровке аудиозаписей, для получения заработка пользователям предлагается верифицировать... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:05

2023-06-05T13:05

2023-06-05T13:08

сша

россия

лаборатория касперского

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мошенники начали предлагать россиянам заработать на сервисе по расшифровке аудиозаписей, для получения заработка пользователям предлагается верифицировать аккаунт и внести на него 500 рублей, однако деньги за работу так и не выплачиваются, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". "Эксперты "Лаборатории Касперского" раскрывают подробности необычной схемы мошенничества с предложением зарабатывать на транскрибации – расшифровке аудиозаписей. Цель злоумышленников – выманить у российских пользователей деньги", - сообщили в компании. Отмечается, что злоумышленники создали сразу несколько ресурсов с идентичным дизайном и контактами для связи, но разными названиями. На них предлагают "выполнять работу, которая не под силу компьютеру, – распознавать аудиофайлы и получать за это деньги". Речь идет о записях публичных выступлений, семинаров, судебных заседаний, интервью, лекций. Пользователей заманивают обещаниями высокого дохода, карьерного роста и удобным графиком: задания можно выполнять в любое время суток, а все, что нужно, – доступ к интернету и знание русского языка. "Чтобы привлечь потенциальных жертв, злоумышленники размещают на сайте информацию о том, сколько зарабатывают пользователи платформы за сутки – якобы в среднем около трех-четырех тысяч рублей. На одном из сайтов было указано, что за четыре месяца работы сервиса в нем зарегистрировалось почти пять тысяч человек, которым суммарно выплатили более 200 тысяч долларов США. В иностранной валюте указывается и стоимость выплат за конкретное задание", - отмечается в сообщении. Как полагают в компании, это может быть признаком того, что мошенники применяют схему не только в России, используя автоматический перевод и меняя отдельные элементы наполнения сайтов. Авторы также отмечают, что у платформы есть партнерская система – можно приглашать друзей и получать проценты с их заработка. Вероятно, это нужно для того, чтобы пользователи сами распространяли мошеннические ссылки среди своих контактов. "Жертве нужно зарегистрироваться на портале, чтобы якобы начать зарабатывать на транскрибации. После этого человек получает доступ к платформе. Здесь есть инструкция и ответы на популярные вопросы. После регистрации действительно предлагается расшифровать несколько аудиодорожек и отправить текст на проверку. Но затем, когда человек захочет вывести заработанное, сервис попросит верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. Однако никаких денег человек не получает", - подытожили в компании.

https://ria.ru/20230605/moshenniki-1876180580.html

https://ria.ru/20230514/moshennichestvo-1871667817.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, лаборатория касперского, общество