https://ria.ru/20230605/moshennichestvo-1876134564.html
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника по кодовому слову
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника по кодовому слову - РИА Новости, 05.06.2023
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника по кодовому слову
Как определить, что вам звонит телефонный мошенник, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко. Он назвал несколько... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T02:10
2023-06-05T02:10
2023-06-05T02:10
общество
григорий пащенко
мошенники
мошенничество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_0:272:3076:2002_1920x0_80_0_0_c30ae54acdd4dcf3b4b337c4c75b2234.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Как определить, что вам звонит телефонный мошенник, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко. Он назвал несколько способов защиты от аферистов.Утечки персональных данных россиян чаще всего происходят по вине интернет-магазинов и служб доставки еды, предупредил Пащенко. Он рекомендует использовать вымышленное имя при обращении в подобные сервисы."Что получится, например, если вы закажете доставку еды и назовете себя при этом Иваном Ивановичем Ивановым? Допустим, база данных в сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник", – пояснил Пащенко.Злоумышленники нередко выдают себя за родственников потенциальных жертв, сообщают о якобы произошедших с ними несчастьях и просят денег, продолжил он. К подобной атаке тоже можно подготовиться заранее, уверен Пащенко. Эксперт советует договориться с близкими о кодовом слове на случай экстренной ситуации."Договариваемся, что если попадаем в серьезную ситуацию, то наше кодовое слово будет такое-то. Причем выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить. Когда вы попросите назвать кодовое слово, а вам скажут, что не помнят его, вы будете знать, что так быть не может", – предложил Пащенко второй способ выявить подвох.Обычно злоумышленник, желающий выманить деньги у собеседника, выдавая себя за его попавшего в беду родственника, звонит с постороннего номера, добавил он. По словам эксперта, мошенник может придумать очень убедительное объяснение этому обстоятельству, пожаловаться, например, что его телефон разрядился или сломался."Мы вешаем трубку и вбиваем номер в поисковую систему. А дальше смотрим, какой результат по нему нам будет выдан", – сказал Пащенко.Четвертый способ вывести мошенника на чистую воду – попросить его сделать видеозвонок."Хотя человек будет говорить, что он в состоянии аффекта и не способен сделать видеозвонок, вестись на это не стоит", – отметил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20230601/moshenniki-1875464315.html
https://ria.ru/20230531/moshenniki-1875322450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_1523f520f6c59c8f2f926f074c573200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, григорий пащенко, мошенники, мошенничество, россия
Общество, Григорий Пащенко, мошенники, Мошенничество, Россия
Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника по кодовому слову
Эксперт Пащенко посоветовал применять кодовое слово, чтобы вычислить телефонного мошенника
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Как определить, что вам звонит телефонный мошенник, рассказал
в интервью радио Sputnik руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко. Он назвал несколько способов защиты от аферистов.
Утечки персональных данных россиян чаще всего происходят по вине интернет-магазинов и служб доставки еды, предупредил Пащенко. Он рекомендует использовать вымышленное имя при обращении в подобные сервисы.
«
"Что получится, например, если вы закажете доставку еды и назовете себя при этом Иваном Ивановичем Ивановым? Допустим, база данных в сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник", – пояснил Пащенко.
Злоумышленники нередко выдают себя за родственников потенциальных жертв, сообщают о якобы произошедших с ними несчастьях и просят денег, продолжил он. К подобной атаке тоже можно подготовиться заранее, уверен Пащенко. Эксперт советует договориться с близкими о кодовом слове на случай экстренной ситуации.
"Договариваемся, что если попадаем в серьезную ситуацию, то наше кодовое слово будет такое-то. Причем выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить. Когда вы попросите назвать кодовое слово, а вам скажут, что не помнят его, вы будете знать, что так быть не может", – предложил Пащенко второй способ выявить подвох.
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают геймеров
Обычно злоумышленник, желающий выманить деньги у собеседника, выдавая себя за его попавшего в беду родственника, звонит с постороннего номера, добавил он. По словам эксперта, мошенник может придумать очень убедительное объяснение этому обстоятельству, пожаловаться, например, что его телефон разрядился или сломался.
"Мы вешаем трубку и вбиваем номер в поисковую систему. А дальше смотрим, какой результат по нему нам будет выдан", – сказал Пащенко.
Четвертый способ вывести мошенника на чистую воду – попросить его сделать видеозвонок.
"Хотя человек будет говорить, что он в состоянии аффекта и не способен сделать видеозвонок, вестись на это не стоит", – отметил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.
ЦБ предупредил о фишинговой схеме мошенников с ответами на ОГЭ