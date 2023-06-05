https://ria.ru/20230605/moshennichestvo-1876134564.html

Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника по кодовому слову

Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника по кодовому слову - РИА Новости, 05.06.2023

Эксперт рассказал, как распознать телефонного мошенника по кодовому слову

Как определить, что вам звонит телефонный мошенник, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко. Он назвал несколько... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T02:10

2023-06-05T02:10

2023-06-05T02:10

общество

григорий пащенко

мошенники

мошенничество

россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Как определить, что вам звонит телефонный мошенник, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта КиберМосква Григорий Пащенко. Он назвал несколько способов защиты от аферистов.Утечки персональных данных россиян чаще всего происходят по вине интернет-магазинов и служб доставки еды, предупредил Пащенко. Он рекомендует использовать вымышленное имя при обращении в подобные сервисы."Что получится, например, если вы закажете доставку еды и назовете себя при этом Иваном Ивановичем Ивановым? Допустим, база данных в сеть утекла, там был ваш настоящий номер телефона, но вы были там зарегистрированы как Иван Иванович Иванов. Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник", – пояснил Пащенко.Злоумышленники нередко выдают себя за родственников потенциальных жертв, сообщают о якобы произошедших с ними несчастьях и просят денег, продолжил он. К подобной атаке тоже можно подготовиться заранее, уверен Пащенко. Эксперт советует договориться с близкими о кодовом слове на случай экстренной ситуации."Договариваемся, что если попадаем в серьезную ситуацию, то наше кодовое слово будет такое-то. Причем выбрать надо такое слово, чтобы его легко было запомнить. Когда вы попросите назвать кодовое слово, а вам скажут, что не помнят его, вы будете знать, что так быть не может", – предложил Пащенко второй способ выявить подвох.Обычно злоумышленник, желающий выманить деньги у собеседника, выдавая себя за его попавшего в беду родственника, звонит с постороннего номера, добавил он. По словам эксперта, мошенник может придумать очень убедительное объяснение этому обстоятельству, пожаловаться, например, что его телефон разрядился или сломался."Мы вешаем трубку и вбиваем номер в поисковую систему. А дальше смотрим, какой результат по нему нам будет выдан", – сказал Пащенко.Четвертый способ вывести мошенника на чистую воду – попросить его сделать видеозвонок."Хотя человек будет говорить, что он в состоянии аффекта и не способен сделать видеозвонок, вестись на это не стоит", – отметил Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230601/moshenniki-1875464315.html

https://ria.ru/20230531/moshenniki-1875322450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, григорий пащенко, мошенники, мошенничество, россия