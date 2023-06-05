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В Мордовии на фоне массовых отравлений сидром пройдут проверки торговли - РИА Новости, 05.06.2023
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15:00 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/mordoviya-1876241717.html
В Мордовии на фоне массовых отравлений сидром пройдут проверки торговли
В Мордовии на фоне массовых отравлений сидром пройдут проверки торговли - РИА Новости, 05.06.2023
В Мордовии на фоне массовых отравлений сидром пройдут проверки торговли
Глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале сообщил о проверках в торговых точках и общепите республики после массового отравления сидром в соседних... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:00
2023-06-05T15:00
происшествия
новокуйбышевск
самара
алексей русских
артем здунов
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление сидром в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале сообщил о проверках в торговых точках и общепите республики после массового отравления сидром в соседних регионах. "Предпринимателей Мордовии прошу срочно изъять из продажи алкогольсодержащий напиток "Мистер сидр" производства Самарской области. Мы проводим необходимые проверки на предмет выявления этого продукта в торговых точках и общепите Мордовии", - написал Здунов. Он также призвал жителей региона "воздержаться от покупки этого напитка в поездках или на территории республики". Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что от отравления суррогатным сидром пострадали 22 человека, из них восемь умерли. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области. В свою очередь в СУСК по Самарской области заявляли РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876234465.html
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происшествия, новокуйбышевск, самара, алексей русских, артем здунов, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Новокуйбышевск, Самара, Алексей Русских, Артем Здунов, Следственный комитет России (СК РФ), Массовое отравление сидром в России
В Мордовии на фоне массовых отравлений сидром пройдут проверки торговли

Глава Мордовии после отравлений сидром сообщил о проверках торговли и общепита

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артем Здунов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в своем Telegram-канале сообщил о проверках в торговых точках и общепите республики после массового отравления сидром в соседних регионах.
"Предпринимателей Мордовии прошу срочно изъять из продажи алкогольсодержащий напиток "Мистер сидр" производства Самарской области. Мы проводим необходимые проверки на предмет выявления этого продукта в торговых точках и общепите Мордовии", - написал Здунов.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Он также призвал жителей региона "воздержаться от покупки этого напитка в поездках или на территории республики".
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что от отравления суррогатным сидром пострадали 22 человека, из них восемь умерли. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области.
В свою очередь в СУСК по Самарской области заявляли РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.
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ПроисшествияНовокуйбышевскСамараАлексей РусскихАртем ЗдуновСледственный комитет России (СК РФ)Массовое отравление сидром в России
 
 
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