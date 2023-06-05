https://ria.ru/20230605/moldaviya-1876210062.html

Соцпартия Молдавии потребовала публичного обсуждения идеи отмены Дня Победы

Соцпартия Молдавии потребовала публичного обсуждения идеи отмены Дня Победы - РИА Новости, 05.06.2023

Соцпартия Молдавии потребовала публичного обсуждения идеи отмены Дня Победы

Оппозиционная партия социалистов Молдавии инициирует публичные парламентские слушания, чтобы обсудить идею властей о переименовании Дня Победы в День... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:53

2023-06-05T12:53

2023-06-05T12:53

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов Молдавии инициирует публичные парламентские слушания, чтобы обсудить идею властей о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне, который планируется отмечать 8 мая, сообщил лидер политсилы Игорь Додон в телеграм-канале. Ранее правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент республики Майя Санду, зарегистрировала в парламенте инициативу о переименовании Дня Победы в День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне. "Партия социалистов инициирует 7 июня, в 16.00 (совпадает с мск), проведение парламентских общественных слушаний по поводу законопроекта партии "Действие и солидарность" об отмене празднования Дня Победы 9 мая и об учреждении Дня памяти и примирения 8 мая. Это единственный способ продемонстрировать парламентскому большинству подлинные настроения в обществе и заставить власть им следовать", - написал Додон. По его словам, инициатива властей стала еще одним фактором раскола общества и усилила недоверие общества к правящему режиму. Из-за этого парламентская оппозиция, многие внепарламентские партии и движения, представители гражданского общества выступили с резким осуждением подобной идеи. "Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" все чаще противопоставляют себя народу, благодаря голосам которого они получили власть в стране. Народ поверил в их обещания бороться с коррупцией и повышать уровень жизни народа. При этом Санду и партия "Действие и солидарность" обещали не затрагивать темы, которые вызовут конфликт в обществе, в частности, отмену празднования Дня Победы 9 Мая", - добавил Додон. Ранее власти Молдавии запретили георгиевскую ленту. Оппозиция опротестовала это решение в Конституционном суде. Однако инстанция 11 апреля постановила, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов V и Z был введен легально, но применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований. За демонстрацию этих символов физическим лицам грозит штраф в размере 250-500 долларов, административным - 500-1000 долларов, юридическим - 1000-1670 долларов. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20230509/moldaviya-1870603221.html

https://ria.ru/20230529/rada-1874872948.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, день победы