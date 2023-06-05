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Польский министр резко отчитал украинского коллегу - РИА Новости, 05.06.2023
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01:40 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/ministr-1876138038.html
Польский министр резко отчитал украинского коллегу
Польский министр резко отчитал украинского коллегу - РИА Новости, 05.06.2023
Польский министр резко отчитал украинского коллегу
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс раскритиковал главу министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за его призыв к ЕС снять запрет на... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T01:40
2023-06-05T01:40
в мире
украина
польша
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс раскритиковал главу министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за его призыв к ЕС снять запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, передает RMF24.Ранее Сольский назвал возможное продление запрета "худшим из возможных решений", которое спровоцирует "ослабление единства в Европе".Телюс в эфире агентства PAP выразил сожаление из-за слов украинского министра, заявив, что Киев не понимает позицию Варшавы по вопросу импорта, и назвав высказывание коллеги "далеко идущим"."Я не совсем понимаю, почему это происходит. Я подозреваю, что на Украине есть определенные силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен и которые вредят украинцам", - подчеркнул Телюс.По его мнению, вбивание клина между Украиной и Польшей якобы служит интересам России, поэтому подходить к данному вопросу необходимо с осторожностью. При этом министр добавил, что, несмотря на высказывание Сольского, хочет провести с ним встречу.Польша и еще ряд восточноевропейских стран на фоне протестов местных фермеров весной этого года приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок. В итоге ситуация разрешилась отдельным соглашением с Еврокомиссией, согласно которому страны сняли блокаду импорта агропродовольственной продукции из Украины.Вместо этого был введен временный (до 5 июня с возможностью продления) запрет ЕС на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран - Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Эти продукты по-прежнему могут перемещаться через данные государства транзитом. Польша и другие страны считают, что запрет должен быть продлен, но против этого выступает Украина.
https://ria.ru/20230601/ogranicheniya-1875550398.html
https://ria.ru/20230531/zerno-1875383494.html
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в мире, украина, польша, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия
Польский министр резко отчитал украинского коллегу

Министр сельского хозяйства Польши Телюс раскритиковал позицию Киева по импорту зерна

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс раскритиковал главу министерства аграрной политики Украины Николая Сольского за его призыв к ЕС снять запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, передает RMF24.
Ранее Сольский назвал возможное продление запрета "худшим из возможных решений", которое спровоцирует "ослабление единства в Европе".
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ. 1 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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Телюс в эфире агентства PAP выразил сожаление из-за слов украинского министра, заявив, что Киев не понимает позицию Варшавы по вопросу импорта, и назвав высказывание коллеги "далеко идущим".
"Я не совсем понимаю, почему это происходит. Я подозреваю, что на Украине есть определенные силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен и которые вредят украинцам", - подчеркнул Телюс.
По его мнению, вбивание клина между Украиной и Польшей якобы служит интересам России, поэтому подходить к данному вопросу необходимо с осторожностью. При этом министр добавил, что, несмотря на высказывание Сольского, хочет провести с ним встречу.
Польша и еще ряд восточноевропейских стран на фоне протестов местных фермеров весной этого года приостановили импорт украинской сельхозпродукции, которая поступает без пошлин на общеевропейский рынок. В итоге ситуация разрешилась отдельным соглашением с Еврокомиссией, согласно которому страны сняли блокаду импорта агропродовольственной продукции из Украины.
Вместо этого был введен временный (до 5 июня с возможностью продления) запрет ЕС на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять граничащих с Украиной стран - Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию. Эти продукты по-прежнему могут перемещаться через данные государства транзитом. Польша и другие страны считают, что запрет должен быть продлен, но против этого выступает Украина.
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