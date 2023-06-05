Рейтинг@Mail.ru
На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/metro-1876188468.html
На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы
На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы - РИА Новости, 05.06.2023
На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы
Интервалы движения поездов на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:46
2023-06-05T11:46
происшествия
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758222710_0:256:2906:1892_1920x0_80_0_0_c95ad36b5c5ce0b48f5303874ca5e88a.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230526/metro-1874353248.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758222710_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_789dac12c37699d2caaad63b5a62b809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы

На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на путях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на станции Московского метрополитена
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции на станции Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Интервалы движения поездов на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Станция Комсомольская - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
На Кольцевой линии метро Москвы пожилая женщина упала на рельсы
26 мая, 14:31
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала