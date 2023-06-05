https://ria.ru/20230605/medvezhonok-1876143627.html
Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес
Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес - РИА Новости, 05.06.2023
Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес
Медвежонка, которого нашла в лесу собака сотрудника Иркутской зоогалереи, планируют после реабилитации выпустить в живую природу, сообщила зоогалерея. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T04:43
2023-06-05T04:43
2023-06-05T04:43
иркутская область
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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Медвежонка, которого нашла в лесу собака сотрудника Иркутской зоогалереи, планируют после реабилитации выпустить в живую природу, сообщила зоогалерея. Ранее сообщалось, что медвежонка обнаружила в лесу возле поселка Малое Голоустное Иркутской области лабрадор Эльза, которая раньше жила в Иркутской зоогалерее и стала приемной мамой для львенка и двух тигрят. По оценке специалистов, медвежонку около трех месяцев, он потерял мать и был сильно истощен – весил примерно 3,5 килограмма при норме в 15. Малыш восстанавливается и уже помещен в уличный вольер, который находится на закрытой территории. Медвежонок должен как можно меньше видеть людей и общаться с ними. "Наша девочка - настоящий дикий медвежонок, который попал к людям не из берлоги. Она отлично помнит, что такое жизнь в лесу, и ловко огрызается на людей. Главное - не затянуть процесс поиска места, где ей помогут стать самостоятельной", - говорится в сообщении зоогалереи в соцсети "ВКонтакте". Специалисты надеются, что время для реабилитации не упущено и зверь сможет жить в дикой природе.
https://ria.ru/20230527/medved-1874478086.html
иркутская область
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иркутская область
Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес
Иркутская зоогалеря планирует выпустить найденного собакой медвежонка в живую природу