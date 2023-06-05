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Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес - РИА Новости, 05.06.2023
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04:43 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/medvezhonok-1876143627.html
Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес
Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес - РИА Новости, 05.06.2023
Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес
Медвежонка, которого нашла в лесу собака сотрудника Иркутской зоогалереи, планируют после реабилитации выпустить в живую природу, сообщила зоогалерея. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T04:43
2023-06-05T04:43
иркутская область
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ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Медвежонка, которого нашла в лесу собака сотрудника Иркутской зоогалереи, планируют после реабилитации выпустить в живую природу, сообщила зоогалерея. Ранее сообщалось, что медвежонка обнаружила в лесу возле поселка Малое Голоустное Иркутской области лабрадор Эльза, которая раньше жила в Иркутской зоогалерее и стала приемной мамой для львенка и двух тигрят. По оценке специалистов, медвежонку около трех месяцев, он потерял мать и был сильно истощен – весил примерно 3,5 килограмма при норме в 15. Малыш восстанавливается и уже помещен в уличный вольер, который находится на закрытой территории. Медвежонок должен как можно меньше видеть людей и общаться с ними. "Наша девочка - настоящий дикий медвежонок, который попал к людям не из берлоги. Она отлично помнит, что такое жизнь в лесу, и ловко огрызается на людей. Главное - не затянуть процесс поиска места, где ей помогут стать самостоятельной", - говорится в сообщении зоогалереи в соцсети "ВКонтакте". Специалисты надеются, что время для реабилитации не упущено и зверь сможет жить в дикой природе.
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иркутская область
Иркутская область
Найденного собакой медвежонка из Иркутской зоогалереи выпустят в лес

Иркутская зоогалеря планирует выпустить найденного собакой медвежонка в живую природу

© Иркутская зоогалерея/ВКонтактеИстощенного медвежонка, найденного в лесу, выхаживают в Иркутской зоогалерее
Истощенного медвежонка, найденного в лесу, выхаживают в Иркутской зоогалерее
© Иркутская зоогалерея/ВКонтакте
Истощенного медвежонка, найденного в лесу, выхаживают в Иркутской зоогалерее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 5 мая - РИА Новости. Медвежонка, которого нашла в лесу собака сотрудника Иркутской зоогалереи, планируют после реабилитации выпустить в живую природу, сообщила зоогалерея.
Ранее сообщалось, что медвежонка обнаружила в лесу возле поселка Малое Голоустное Иркутской области лабрадор Эльза, которая раньше жила в Иркутской зоогалерее и стала приемной мамой для львенка и двух тигрят. По оценке специалистов, медвежонку около трех месяцев, он потерял мать и был сильно истощен – весил примерно 3,5 килограмма при норме в 15. Малыш восстанавливается и уже помещен в уличный вольер, который находится на закрытой территории. Медвежонок должен как можно меньше видеть людей и общаться с ними.
"Наша девочка - настоящий дикий медвежонок, который попал к людям не из берлоги. Она отлично помнит, что такое жизнь в лесу, и ловко огрызается на людей. Главное - не затянуть процесс поиска места, где ей помогут стать самостоятельной", - говорится в сообщении зоогалереи в соцсети "ВКонтакте".
Специалисты надеются, что время для реабилитации не упущено и зверь сможет жить в дикой природе.
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