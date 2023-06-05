https://ria.ru/20230605/marinka-1876234186.html

Пушилин заявил о серьезном продвижении в Марьинке

Пушилин заявил о серьезном продвижении в Марьинке - РИА Новости, 05.06.2023

Пушилин заявил о серьезном продвижении в Марьинке

Чеченские штурмовые отряды существенно потеснили украинские войска в Марьинке, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:22

2023-06-05T14:22

2023-06-05T16:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

марьинка (донецкая область)

донецкая народная республика

денис пушилин

апты алаудинов

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Чеченские штурмовые отряды существенно потеснили украинские войска в Марьинке, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."После того как чеченские подразделения, которые возглавляет Апты Аронович Алаудинов, заступили, мы видим с учетом их штурмовых возможностей определенные продвижения, и они очень серьезно потеснили противника", — сказал он.По словам Пушилина, Марьинское направление — одно из самых горячих. Он отметил, что город не удастся освободить "уже сегодня-завтра", однако очевидно, что украинские войска оказались здесь в затруднительном положении.Пушилин добавил, что ВСУ в последние дни несколько раз пытались атаковать в направлении Авдеевки, Угледара и поселка Опытное, однако российские подразделения смогли их отбросить, боестолкновения продолжаются.Врио главы ДНР также сообщил, что обстановка на флангах в Артемовске остается тяжелой, но контролируемой. Он подчеркнул, что украинские солдаты продолжают постоянно обстреливать город, но "без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы".На прошлой неделе Рамзан Кадыров рассказал, что спецназ "Ахмат" и полк "Север-Ахмат" получили приказ о передислокации. Их зоной ответственности стало Марьинское направление в Донецкой Народной Республике.В свою очередь, ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки. Он уточнил, что это удалось сделать до прихода чеченских подразделений. Сейчас "Ахмат" ведет штурмовые действия в этом населенном пункте.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.

https://ria.ru/20230602/punkt-1875818171.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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марьинка (донецкая область)

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, марьинка (донецкая область), донецкая народная республика, денис пушилин, апты алаудинов, донецк, авдеевка