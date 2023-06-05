https://ria.ru/20230605/malchik-1876319951.html
При обстреле Белгородской области контузило ребенка
При обстреле Белгородской области контузило ребенка - РИА Новости, 05.06.2023
При обстреле Белгородской области контузило ребенка
Четырнадцатилетний мальчик получил контузию при обстреле Грайворонского округа Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T20:44
2023-06-05T20:44
2023-06-05T21:40
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
происшествия
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БЕЛГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик получил контузию при обстреле Грайворонского округа Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.Он уточнил, что инцидент произошел в селе Глотово. Ребенок в момент обстрела был на улице. Его госпитализировали в центральную районную больницу, где оказали первую помощь. Сейчас мальчика доставляют в детскую областную больницу.По словам Гладкова, в селе снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и фасад, повреждение есть и у хозпостроек. В населённых пунктах Сподарюшино, Почаево и Козинка от сегодняшних обстрелов повреждений нет. Оперативные службы продолжают обследование территорий.Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа - Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Происшествия
При обстреле Белгородской области контузило ребенка
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