https://ria.ru/20230605/leopardy-1876143770.html

Первые в мире переселенные леопарды осваивают новую территорию в Приморье

Первые в мире переселенные леопарды осваивают новую территорию в Приморье - РИА Новости, 05.06.2023

Первые в мире переселенные леопарды осваивают новую территорию в Приморье

Первые переселенные в Уссурийский заповедник в Приморье дальневосточные леопарды начали осваивать незнакомую территорию, сообщили в национальном парке "Земля... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T04:50

2023-06-05T04:50

2023-06-05T04:50

приморский край

китай

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Первые переселенные в Уссурийский заповедник в Приморье дальневосточные леопарды начали осваивать незнакомую территорию, сообщили в национальном парке "Земля леопарда". В конце мая в нацпарке рассказали о первой в истории транслокации дальневосточных леопардов. Самца Leo 270M и самку Leo 284F переселили из "Земли леопарда" в Уссурийский заповедник. Позже к ним присоединился молодой леопард Leo 260M, почти год находившийся на реабилитации. "Дикие дальневосточные леопарды, переселенные из ядра популяции в нацпарке "Земля леопарда" в Уссурийский заповедник, благополучно покинули место выпуска. Первые переселенцы в настоящее время изучают следы друг друга и осваивают новые участки обитания под пристальным наблюдением ученых", - говорится в сообщении на сайте нацпарка. Уточняется, что самка Leo 284F и самец Leo270M пока что изучают местность и держатся друг от друга на расстоянии, но в будущем могут образовать пару. Leo 260M тоже знакомится с новым домом. Территория, по которой перемещаются все трое, населена множеством пятнистых оленей, составляющих основу рациона дальневосточного леопарда. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитает 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20230421/leopard-1866781700.html

приморский край

китай

россия

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приморский край, китай, россия