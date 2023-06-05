https://ria.ru/20230605/lekarstva-1876194569.html
Правительство продлит применение упрощенных процедур регистрации лекарств
Правительство продлит применение упрощенных процедур регистрации лекарств - РИА Новости, 05.06.2023
Правительство продлит применение упрощенных процедур регистрации лекарств
Правительство продлевает до конца следующего года применение упрощенных процедур регистрации и ввоза лекарств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:07
2023-06-05T12:07
2023-06-05T12:07
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943378_0:124:3075:1855_1920x0_80_0_0_5aa75c324cde11fc95f1a37af61ab53f.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство продлевает до конца следующего года применение упрощенных процедур регистрации и ввоза лекарств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Мишустин отметил, что прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также получения разрешения на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык. "Это обеспечит наличие необходимых людям лекарств", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230601/lekarstva-1875573315.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943378_551:0:3075:1893_1920x0_80_0_0_41d2fcb34a9a46d54f94b454d3cbf453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Правительство продлит применение упрощенных процедур регистрации лекарств
Мишустин: правительство продлит применение упрощенных процедур регистрации лекарств
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство продлевает до конца следующего года применение упрощенных процедур регистрации и ввоза лекарств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также получения разрешения на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык.
"Это обеспечит наличие необходимых людям лекарств", - сказал премьер.
Фонд "Круг добра" закупает лекарства для 16 тысяч детей