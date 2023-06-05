https://ria.ru/20230605/lekarstva-1876194569.html

Правительство продлит применение упрощенных процедур регистрации лекарств

Правительство продлит применение упрощенных процедур регистрации лекарств - РИА Новости, 05.06.2023

Правительство продлит применение упрощенных процедур регистрации лекарств

Правительство продлевает до конца следующего года применение упрощенных процедур регистрации и ввоза лекарств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:07

2023-06-05T12:07

2023-06-05T12:07

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство продлевает до конца следующего года применение упрощенных процедур регистрации и ввоза лекарств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Мишустин отметил, что прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также получения разрешения на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык. "Это обеспечит наличие необходимых людям лекарств", - сказал премьер.

https://ria.ru/20230601/lekarstva-1875573315.html

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россия, михаил мишустин